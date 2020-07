Denuncian hallazgo de decenas de restos óseos en Torreón

El Grupo Vida de Torreón, colectivo de familias de desaparecidos, informó del hallazgo de casi cuatro kilos de restos óseos en predios cercanos al cuartel militar en San Pedro de las Colonias. Entre los huesos localizados hay piezas dentales, pedazos de cráneo, mandíbula y fémur, la mayoría carbonizados. "Esas cosas que nos encontramos y que duelen bastante", dijo Silvia Ortiz. La representante del Grupo Vida precisó que hace meses recibieron una llamada anónima en la que les referían que buscaran en la parte de atrás del cuartel.

A raíz de ello se le avisó a la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas, la cual realizó el proceso para obtener la autorización del Ejército. Silvia Ortiz celebró que se tuviera toda la apertura de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) para acceder sin ninguna restricción al Campo Militar No. 6, en un hecho que calificó de "inédito".

El grupo, en compañía de autoridades estatales y federales, recorrió 83 hectáreas. "Es tan grande el campo que colinda con sembradíos", comentó la activista. En esos lugares y comunidades cercanas preguntaban a la gente sobre alguna posible zona de exterminio. El grupo ha encontrado en la región Laguna de Coahuila 27 lugares de este tipo donde presuntamente grupos del crimen organizado quemaban a las personas y las troceaban.

"Nos decían: 'Váyase por tal lado, ahí en un pinabete'. Llegamos al lugar que todos nos mencionaron y nos aseguraron que siempre estaban [personas del crimen organizado]. Nos decían que había tambos y que en otro lugar los golpeaban, los amarraban y los colgaban", relató.

Durante 10 días hicieron trabajo de barrido y los lugareños les informaban: "Mire, jefa, aquí los tenían, pero aquí no tiraban los restos", y entonces los guiaron al punto donde supuestamente aventaban los cuerpos. Otros les decían que para qué buscaban; "a todos los quemaron, los cortaban con una sierra y los quemaban, mejor déjeselos a Dios". En general, los vecinos aseguraban que fueron cerca de cuatro años en que los delincuentes se pasearon en la zona y cometieron todo tipo de atrocidades.

El campo militar inició su construcción en 2016 y fue inaugurado hasta 2017, por lo que Silvia Ortiz aclaró que el hallazgo se dio en terrenos cercanos, y los sucesos ocurrieron en tiempos en los que todavía no estaba en funciones el cuartel, pues la etapa de violencia más fuerte en la zona fue entre 2009 y 2013, aproximadamente.

Óscar Sánchez, esposo de Silvia y miembro de Grupo Vida, celebró que el Ejército haya accedido a caminar en sus terrenos. "Estamos sorprendidos y agradecidos". Silvia Ortiz agregó que regresarán a la zona para más búsquedas. Por lo pronto, los restos encontrados fueron resguardados por la Fiscalía General del Estado.