Denuncian irregularidades en licitación de acero en NAIM

La senadora panista Xóchitl Gálvez presentó este lunes ante la Secretaría de la Función Pública (SFP) una denuncia por la adjudicación de un contrato a Grupo Gilbert Estructuras en Acero, a la que el Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México le vendió 49 mil toneladas de acero de estructuras del fallido Aeropuerto de Texcoco.

De acuerdo al contrato la empresa mexiquense deberá desmontar las estructuras que aún están instaladas y se quedará con el material, a razón de 4 mil 30 pesos la tonelada, por lo que producto de la venta se obtuvieron 197.4 millones de pesos.

"Se debe repetir la licitación a la luz de los ciudadanos" pues 12 de las 13 empresas participantes del proceso de licitación cumplieron los requisitos, pero la adjudicada Grupo Gilbert no presentó su carta de no conflictos de interés conforme a las bases, acusó Gálvez.

Esa empresa "dijo que estaba fuera del sobre ¿Cuántos de los que tenemos experiencia en la administración pública sabemos que llegar un minuto tarde es motivo de descalificación, que no presentar un documento es motivo de descalificación, es como si dijéramos que la fianza de cumplimiento o el cumplimiento fiscal se hubiera quedado fuera y se le hubiera perdonado", dijo la senadora.

En video publicado en Twitter la panista exigió que subsane el procedimiento en el que se favoreció a Grupo Gilbert, misma que, por otro lado, es proveedora de la Secretaría de la Defensa Nacional, que construye el Aeropuerto de Santa Lucía.