Denuncian irregularidades en liquidación de obreros en Nissan Morelos

CUERNAVACA, Mor., febrero 8 (EL UNIVERSAL).- Un grupo de obreros despedidos de Nissan Mexicana, planta Morelos, denunciaron irregularidades en el proceso de liquidación y presuntos abusos de parte de la empresa de origen japonés.

"No es una liquidación lo que me dieron es una indemnización con el desglose, pero hemos investigado y resulta que nos hace falta un mes de pago de antigüedad. Reconozco que el salario que nos daba Nissan fue bueno, pero ahorita todo se viene abajo, hay que empezar de cero y buscar otro trabajo; hay que ver cómo vamos a sacar adelante a la familia", afirmó Porfirio Ponce Hernández, uno de los 560 obreros despedidos de la empresa automotriz.

Ponce Hernández forma parte del grupo de obreros que acudieron al Congreso de Morelos para pedir el apoyo de los legisladores y lograr una liquidación conforme a derecho, luego de quedarse sin su principal fuente de ingresos y sin seguridad social para su familia.

Ponce Hernández trabajó por 10 años en la planta armadora en el área de pintura y ahora busca un empleo distinto a la mecánica automotriz, donde le ofrezcan prestaciones de ley y el seguro social.

Para Porfirio el proceso de su despido ha sido un tema difícil y no digno de un trabajador porque, dijo, los obligan a firmar convenios donde la liquidación se realiza conforme a una renuncia voluntaria y no a un despido. La patronal, dice Porfirio, no están considerando pagos que incluyen en el contrato colectivo de trabajo.

Por su parte, la Secretaría de Desarrollo Económico y del Trabajo (SDEyT) indicó que, aun cuando la industria automotriz es de competencia federal, la dependencia otorga apoyo mediante asesorías jurídicas gratuitas, como el caso de los días 27 y 28 del mes de enero del año en curso, donde se instalaron módulos al interior del complejo ensamblador para la resolución de dudas.

La secretaría también refirió que se realizaron convenios para la entrega de la indemnización a 553 trabajadores, y primero atestiguaron la liquidación de 183 obreros los días 19 y 20 de enero, otros 142 trabajadores el 27 y 28 del mismo mes, así como 142 el 3 de febrero y 86 el 4 de este mes. El procedimiento, aseguró la dependencia, se efectuó conforme a la ley y mediante la celebración de acuerdos fuera de juicio ante el Centro Federal de Conciliación.

Además, por medio del Servicio Nacional del Empleo (SNE) Morelos instaló un módulo de atención dentro de la compañía para vinculación laboral el pasado mes de enero, colocándolos en actividades según su perfil.

Finalmente aseguró que Nissan reforzó su línea de producción número dos como parte de su estrategia de reestructuración y comercialización con los nuevos modelos automovilísticos que se exportan a diversos países, lo que se traduce en una inversión hacia el sector automotriz.