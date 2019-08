Denuncian maltrato de tiburón ballena en QR

Las imágenes de un par de turistas, montados sobre el lomo de un tiburón ballena, quienes están sostenidos de cuerdas amarradas a una embarcación, la cual presuntamente opera en aguas de Quintana Roo, han desatado polémica en redes sociales este domingo.

Las fotos muestran a un turista acompañado por un presunto empleado de servicios turísticos montados sobre el mamífero, donde podría ser Holbox o Isla Mujeres.

Sin embargo, la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp), investiga si las imágenes corresponden a este año y si realmente ocurrió dentro de la Reserva de la Biósfera Caribe Mexicano, Reserva de la Biósfera del Tiburón Ballena o del Área de Protección de la Flora y Fauna de Yum Balam, lugares donde ocurre el avistamiento de esa especie.

"En realidad sabemos muy poco. Sólo existen las imágenes, que no permiten determinar en dónde ocurrió, ni cuándo, ni qué empresa es; si los hechos se dieron en este año y aquí. Desgraciadamente ha pasado que usan imágenes de otros lugares y fuera de contexto para hacer estos señalamientos.

"Entonces lo que estamos haciendo es tratar de identificar la veracidad de las imágenes. De entrada sí te digo que sabemos que los prestadores de servicios autorizados difícilmente harían algo así, porque saben perfectamente que está prohibido y que dependen del buen trato al tiburón para preservar su actividad y sus permisos", indicó el coordinador regional de la Conanp en la Península de Yucatán, Cristopher González.

En entrevista con EL UNIVERSAL, el coordinador de la Conanp informó que con ayuda de los propios prestadores de servicios y cooperativas turísticas, se intenta identificar si los hechos se dieron en dichos lugares. Asimismo, detalló que se ha encontrado un video de 2015 que ilustra una situación muy similar, donde se observa a turistas usando cuerdas y montados sobre un tiburón ballena, pero en Venezuela.

"Esto pudo suceder en La Paz, Baja California o en Venezuela o en alguno de los sitios de avistamiento. Hasta que no identifiquemos dónde pasó o nos presenten mayores datos, no podemos proceder", mencionó Cristopher González.

El funcionario admitió que estas "malas prácticas" se daban frecuentemente hace siete u ocho años, pero los avances en la sensibilización y capacitación han disminuido esas conductas.

"Cuando comenzó la actividad sí había muy malas prácticas. Se colgaban, los montaban; la actividad era muy poco amistosa con la especie. Hemos trabajado mucho con la gente, con los prestadores de servicios, en fomentar buenas prácticas y ahora tienen un mejor manejo y evitan el contacto físico con el animal.

"Además, hay presencia diariamente con embarcaciones para vigilar el avistamiento; se da un día de descanso, en el que no hay tours y la actividad solo ocurre el resto de la semana, durante el día, pues tarde y noche se les deja descansar", explicó.

Por lo que González reconoció que se ha avanzado poco en el maltrato al Tiburón, es decir, uno o dos ejemplares están rodeados al mismo tiempo por más de cinco o seis embarcaciones.

"Sí, definitivamente nos ha faltado mayor organización para respetar el espacio del tiburón", expresó, al detallar que esta situación ocurre cuando el número de tiburones desciende.

Esta temporada, que inicia en mayo y termina en septiembre, la presencia del tiburón ballena fue muy alta en las tres áreas naturales protegidas que visita.

En número autorizado de permisos otorgados para el avistamiento, en este año, alcanzó casi los 400, lo que no significa que el corresponda al número de embarcaciones que pueden acceder a los tres polígonos.

De esos casi 400 autorizaciones, 245 fueron para la Reserva de la Biósfera Caribe Mexicano y 150 autorizaciones en promedio para la Yum Balam y la Reserva de la Biosfera Tiburón Ballena.

En este año la Conanp, con ayuda de la Secretaría de Marina Armada de México (Semar), y de la Dirección General de Vida Silvestre (DGVS) de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), impartió cuatro cursos de capacitación a 122 prestadores de servicios, guías patronos y capitanes de embarcaciones.