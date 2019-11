Denuncian maltrato y sacrificio de perros en centro canino

La Procuraduría de Protección al Ambiente del Gobierno del Estado de México (Propaem) abrió una carpeta de denuncia ante la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, por presunto maltrato y sacrificio de perros en el centro de control canino de este municipio, informó Renato Méndez Esquivel, subprocurador de Protección a la Fauna del Estado de México, mientras que autoridades municipales reiteraron que las imágenes difundidas no corresponden al antirrábico municipal.

En lo que va del año, la Procuraduría de Protección al Ambiente del Estado de México (Propaem) ha iniciado 24 carpetas de investigación por maltrato animal. La última denuncia que recibió esta institución fue el 7 de noviembre, por la presunta mutilación y sacrificio de perros en el centro canino de Naucalpan, informó Méndez Esquivel.

Este lunes, personal de Propaem volvió a inspeccionar jaulas y corrales del centro de control canino, ubicado junto al mercado de El Molinito, en busca de algún indicio de maltrato o sacrificio de perros, sin embargo, no encontraron indicios de la denuncia que se difundió en redes sociales, donde se observaban patas de perro y un animal muerto, informó Renato Méndez.

El centro de control, protección y bienestar animal de Naucalpan es monitoreado a distancia por Propaem a través de 5 cámaras de vigilancia dispuestas en la zona de jaulas, corrales y quirófanos de lo que fue el antirrábico municipal, donde no encontraron registro de algún sacrificio o mutilación; sin embargo por protocolo al tratarse de una denuncia en la que se difundieron fotografías de patas de perro trozadas y un can muerto, se inició una carpeta de investigación ante la Fiscalía mexiquense, para que confirme o descarte la veracidad y origen de las imágenes.

En los 125 municipios del Estado de México hay 29 centros de control canino, 24 de ellos monitoreados las 24 horas del día por la Propaem , a través de cámaras de videovigilancia, entre ellos el de Naucalpan, Ecatepec, Nezahualcóyotl, Atizapán de Zaragoza, Tlalnepantla, Metepec, Toluca, Cuautitlán y Cuautitlán Izcalli, indicó el subprocurador de Protección a la Fauna.

El veterinario Everardo Rojas, jefe de control animal, informó que el centro de control canino de Naucalpan hay 98 perros y seis gatos, que son esterilizados, vacunados y alimentados, para luego ser dados en adopción en un lapso de 10 a 15 días.

En Naucalpan "ya no se sacrifican perros", la imagen que se difundió en redes sociales, donde se observan patas mutiladas de perros en un recogedor, "es un montaje", no pertenecen a este centro de control canino, reiteró el médico veterinario Everardo Rojas, quien abrió las puertas del lugar a medios de comunicación.