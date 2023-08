Denuncian muerte de menor electrocutado en alberca de Nuevo León

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, agosto 8 (EL UNIVERSAL).- Emiliano falleció la noche del sábado tras recibir una descarga eléctrica dentro de una alberca en el fraccionamiento privado Dream Lagoons en Apodaca, Nuevo León.

De acuerdo con medios locales, el incidente ocurrió al activarse el sistema de alumbrado en la piscina ya que presuntamente había una lámpara y cableado suelto en el agua, lo que provocó que se electrocutarán al menos seis personas.

También trascendió la versión de que el menor se había electrocutado porque su celular había caído al agua. Se informó que al lugar arribaron elementos de Protección Civil de Apodaca, quienes valoraron a las víctimas. Emiliano sufrió un paro cardiorrespiratorio y aunque se le realizó maniobras de RCP falleció en el lugar. También fue atendida otra menor de 13 años quien se desmayó por la descarga eléctrica pero logró sobrevivir.



"Emi no murió por un 'lamentable accidente'"

Tras el incidente, la madre del menor de 14 años, Denisse Tavitas, narró que su hijo se encontraba con amigos en una alberca y cuando comenzó a oscurecer se encendieron las luces "y todos los niños sintieron la descarga eléctrica, algunos comenzaron a salir de inmediato, una niña perdió el conocimiento".

En su cuenta de Facebook, pidió justicia por la muerte de su hijo, quien señaló que no murió en un "lamentable accidente". "Emi mi niño hermoso... murió a consecuencia de una descarga eléctrica mientras estaba dentro de una alberca propiedad del fraccionamiento #CystalLagoonsApodaca, al encenderse las luces internas por una inadecuada instalación y falta de mantenimiento".

Pidió que la empresa responsable del fraccionamiento acepte la responsabilidad de los hechos ya que "hasta ahora han falseado todo, emitiendo notas de prensa".

Sobre la versión de que el accidente ocurrió porque el celular de su hijo cayó al agua, la mujer dijo que es mentira ya que el aparato era sumergible "y no había ninguna conexión eléctrica cercana a donde ellos se encontraban".

Mencionó que aunque ya se presentó la denuncia correspondiente, "sabemos que en un ambiente cargado de corrupción todo puede ser posible".

En su publicación, la mujer agradeció las muestras de aliento tras la muerte de su hijo. "El día de ayer los vecinos pusieron en memoria de mi hijo flores y veladoras en el lugar de los hechos".

Además, denunció que el día de hoy el lugar fue cubierto con una mesa atada con cinchos. "Harán cualquier cosa para que no se evidencia el suceso. Ayúdenme a encontrar #JusticiaParaEmi", concluyó.