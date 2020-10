Denuncian omisión de México en condenas

Las indígenas mexicanas Valentina Rosendo e Inés Fernández denunciaron ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos que México incumplió dos condenas que ese tribunal le impuso en 2010 por la tortura y la agresión sexual que ambas sufrieron por parte de militares mexicanos en 2002, en Guerrero.

Rosendo y Fernández, de la etnia me phaa, plantearon su denuncia en una audiencia privada el 1 de octubre.

Los detalles fueron revelados ayer a EL UNIVERSAL por el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional y el Centro de Derechos Humanos de la Montaña de Tlachinollan, de Guerrero, organizaciones no estatales que representan a las mujeres.

A nombre del Estado, la Defensa, Gobernación, Relaciones Exteriores y la Fiscalía General de la República plantearon su voluntad de acatar las condenas y garantizaron que las indagatorias avanzarían.

Las indígenas expusieron "la falta de avances en las investigaciones contra los elementos militares involucrados".

Destacaron la política regresiva de recortes en México para atender la violencia contra las mujeres y, en particular, contra las indígenas.

En el caso de Rosendo, dos militares fueron sentenciados a 18 años de cárcel, pero apelaron y podrían quedar libres, mientras que en el de Fernández no hay sentenciados.

La Corte, instancia autónoma de la Organización de Estados Americanos con sede en Costa Rica, pedirá información al Estado del avance de las condenas.