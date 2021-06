Denuncian por violencia familiar a exalcalde de Cozumel

El exalcalde de Cozumel, Aurelio Joaquín González, fue denunciado ante la Fiscalía Especializada de Delitos contra la Mujer en Quintana Roo, por su pareja, quien lo acusa de ejercer violencia familiar en su contra, de amenazarla con echar mano de sus influencias políticas para quitarle a sus hijos, hacerla pasar como una mujer con problemas psiquiátricos o con matarla.

La denuncia interpuesta este lunes tiene como número de expediente el 1685/2021, por hechos ocurridos la madrugada del 13 de junio, descritos por M.F.G.F., quien teme ser asesinada por Aurelio Joaquín, informó este martes el Conversatorio Feminista de Cancún, que brinda acompañamiento a la víctima.

De acuerdo con el relato de la mujer, desde hace dos años la violencia que ha padecido a manos del también empresario y exdiputado local ha sido "sistemática y progresiva". El domingo, el exedil la golpeó, dejándole marcas y moretones en distintas partes del cuerpo.

"Como mujeres organizadas, acompañamos este proceso iniciado por la víctima y hacemos un llamado a las autoridades a investigar y judicializar con perspectiva de género y debida diligencia éste y todos los casos de agresiones hacia mujeres que tenemos en Quintana Roo, sin tráfico de influencias, atendiendo únicamente a la gravedad de los hechos y protegiendo siempre a la víctima, garantizando su acceso a la justicia y la no repetición de hechos violentos en su contra", manifestó el Conversatorio.

Ante las agresiones denunciadas por su ahora expareja, la colectiva feminista llamó a todas las mujeres que han sido víctimas de Aurelio Joaquín a denunciarlo, al saber que no es la primera vez que ejerce violencia contra una mujer.

"Hoy M.F.G.F. es una sobreviviente de su violencia y está exigiendo justicia, dando un ejemplo de valentía; sabemos que su caso puede ser manipulado o coartado; sin embargo, ha decidido nunca más quedarse callada, por lo que acompañamos su grito y exigimos justicia y seguridad para su persona, sus hijos, familiares y red de apoyo", subrayó el Conversatorio Feminista.

¿Quién es Aurelio Joaquín González?

"Lito", como se le conocer, forma parte de la dinastía de los Joaquín, cuya cabeza es el exsecretario de Energía, Pedro Joaquín Coldwell.

El exmunícipe es primo del actual alcalde, Pedro Joaquín Delbouis, hijo del también exdirigente nacional del Partido Revolucionario Institucional (PRI); familiar del ex gobernador del estado, Félix González Canto; del actual mandatario, Carlos Joaquín González y del exalcalde de la misma isla, Gustavo Ortega Joaquín.

Durante su mandato como presidente municipal, el estado mental de "Lito" fue puesto en duda en diversas ocasiones. Versiones en la isla coincidieron en su momento en que incluso tuvo que ser internado en una clínica para atender su adicción a las drogas, lo cual él negó.

En 2012 fue acusado de golpear a su entonces esposa, María Luisa P., quien se desempeñaba como presidenta del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) en Cozumel. La intensidad de la agresión fue tal que tuvieron que trasladarla hacia Monterrey, versión que él también rechazó en aquella época.

Uno de los pasajes más recordados en Cozumel lo ubican en su toma de protesta como alcalde, declarándose "soldado del gobernador", Roberto Borge o corriendo desnudo a lo largo del malecón, para luego ser llevado a su casa por policías municipales.

El 8 de junio del 2020, Aurelio Joaquín, a bordo de una camioneta y a exceso de velocidad, colisionó y se volcó frente a la Base Aérea Militar 4 de la Fuerza Aérea Mexicana, localizada sobre la avenida Rafael E. Melgar, en la isla que gobernó durante el trienio 2011-2013.

"Lito", quien salió ileso, se dio a la fuga. Su camioneta fue asegurada y la Fiscalía General del estado (FGE) inició una carpeta de investigación por los daños ocasionados, cuyo avance o desenlace del caso nunca se ha hecho público.