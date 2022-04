Denuncian presunta agresión a un vendedor ambulante en Querétaro

SÚPER TACHE a @MpioCorregidora, sacando al chavo de 13 años del CAM si solo paso por un pastel, tantos temas de seguridad que atender y se ensañan con un morro...y no Director de @SSPMCORREGIDORA no sea usted ridiculo, no se dirija al niño como "SEÑOR".



MUY MAL AQUÍ... pic.twitter.com/1xN4xN6m3R