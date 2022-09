Denuncian presunta persecución política a funcionario de Campeche

A-AA+

CAMPECHE, Camp., septiembre 29 (EL UNIVERSAL).- Campeche ya vive la polarización política entre el gobierno del Estado (emanado del partido Morena) y el Ayuntamiento de esta ciudad capital (del partido Movimiento Ciudadano), ante la detención de Juan Carlos Lavalle P, director del Sistema Municipal de Agua Potable, por presuntos hechos delictuosos.

"Ya no se trata de impartir justicia y de terminar con la corrupción, es mentira, es persecución política contra gente que milita en Movimiento Ciudadano", advirtieron el coordinador estatal de ese partido y el coordinador parlamentario en el Congreso del Estado, Daniel Barreda Pavón y Paúl Arce Ontiveros.

Asimismo, exigieron la libertad de Juan Carlos Lavalle P., aprehendido de manera irregular, incluso a pesar de tener un amparo.

Asimismo, trabajadores del Sistema Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Campeche (Smapac) realizaron una marcha-protesta en el monumento "Escudo Campeche", donde exigieron alto a la represión y gritaron "¡fuera Layda!" "fuera Renato", en alusión a la gobernadora del partido Morena y el Fiscal General de Campeche Renato Sales Heredia.

Barreda Pavón aseguró que contra Juan Carlos Lavalle Pinzón "están cometiendo abuso de poder. Lo detuvieron de manera irregular. Su aprehensión no tiene otro nombre más que persecución política", aseguró.

El detenido no declaró ayer miércoles y se presume que se pospuso ese procedimiento por la protesta de trabajadores del Sistema municipal de Agua Potable de San Francisco de Campeche, Campeche.

Los trabajadores de la dependencia del Ayuntamiento de esta ciudad capital, desfilaron hasta el monumento de "Escudo Campeche", en medio de gritos y consignas contra la gobernadora guinda, Layda Elena Sansores San Román.

"¡Fuera Layda!, ¡Fueraaa..!", gritaron los empleados municipales en su protesta en apoyo a Lavalle P. "No queremos persecución política en Campeche", remataron diciendo.