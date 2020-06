Denuncian que Morena busca desaparecer el ambulantaje en la CDMX

La líder de los comerciantes en vía pública del Centro Histórico, Diana Sánchez Barrios, denunció que el Gobierno capitalino pretende acabar con este tipo de actividad en la Ciudad de México, a través del dictamen que elabora el diputado local de Morena, Nazario Norberto Sánchez, sobre la Ley de Trabajo No Asalariado

La líder de los comerciantes en vía pública del Centro Histórico, Diana Sánchez Barrios, denunció que el Gobierno capitalino pretende acabar con este tipo de actividad en la Ciudad de México, a través del dictamen que elabora el diputado local de Morena, Nazario Norberto Sánchez, sobre la Ley de Trabajo No Asalariado.

"Sin duda, la intención de este Gobierno local es desaparecer del espacio público de la capital al comercio popular. Para lograr tal objetivo, su ´alfil´ en el Congreso de la Ciudad, Nazario Norberto Sánchez, presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, busca aprobar el dictamen, donde el artículo 12 estipula: ´Se prohíbe el comercio popular y el trabajo no asalariado en el espacio público...´".

La dirigente del ambulantaje sostuvo que "está más que visto la 'chicanada' en nuestra contra, que busca llevar a cabo este legislador morenista", acusó Sánchez Barrios.

"Esta cochinada la quiere apuntalar ese morenista, al plantear en su artículo tercero transitorio de dicha ley, la posibilidad de mantener vigentes las disposiciones planteadas en el Bando, por el que se prohíbe el ejercicio del comercio en la vía pública en puestos fijos, semifijos y de cualquier otro tipo en las calles comprendidas dentro del perímetro determinado por el Departamento del Distrito Federal (hoy inexistente), publicado desde 1993", recordó.

Acusó que, incluso, Norberto Sánchez asegura que su intención es "ayudar" a los vendedores, a través del artículo 7, fracción 14, donde dice que los comerciantes y trabajadores no asalariados tendrán derecho al acceso a apoyos sociales en caso de epidemias de carácter grave, "pero ¿a quién van apoyar?, si ya apostó por nuestra desaparición", lamentó la dirigente.

La también activista social y defensora de los derechos humanos, en su calidad de representante del Comité Promotor de la iniciativa ciudadana de Ley, que busca regular el comercio popular y el trabajo no asalariado en la Ciudad de México, mejor conocida como "Chambeando Ando", dejó en claro que desconoce en su totalidad el dictamen realizado por Norberto Sánchez.

"Y no lo conocemos, debido a que este diputado no respeta la esencia de la iniciativa que fue presentada el año pasado ante el Congreso local con 45 mil 475 firmas. Incluso, desde el pasado 27 de febrero acordaron mesas de trabajo para elaborar un dictamen, que tomara en cuenta la voz de la ciudadanía y no dejar en la congeladora la iniciativa presentada", dijo.

Sin embargo, destacó, dada la contingencia por coronavirus, dichas mesas fueron canceladas por la Comisión de Puntos Constitucionales y, sin más, la semana pasada, el diputado de Morena anunció que convocaría a sesión para aprobar el dictamen sobre esta ley, cuando nada ha discutido con los comerciantes.

Sánchez Barrios aseguró que el dictamen, "no tiene modificaciones", pues no se discutió ni voto, debido a la falta de quórum de la misma Comisión. El único artículo nuevo es el 13 bis que establece: "En caso de epidemias, los sujetos de esta ley tendrán que atender, sin excepción, las medidas sanitarias de prevención y protección decretadas por el Gobierno local".

Por ello, insistió la dirigente del ambulantaje, "estamos preocupados por este dictamen, el cual espero que sea desechado y, en su lugar, les pido que realicen un proyecto en beneficio de la ciudadanía y no en su perjuicio", mencionó.



Además, apeló a los integrantes de dicha Comisión, "a llevar un trabajo limpio, ya que el presidente de la misma ha demostrado que no labora para la sociedad, sino que aprovecha la situación para golpear a sectores siguen viviendo por la falta de un marco jurídico que les respalde y les garantice sus derechos humanos, incluido el derecho al trabajo", acusó.

Ante este panorama, Sánchez Barrios adelantó su posicionamiento para la sesión virtual que esta tarde realizará Norberto Sánchez, presidente de la Comisión Puntos Constitucionales e Iniciativas Ciudadanas, donde busca dictaminar y aprobar la "Ley Chambeando Ando".

Soslayó que dicho dictamen, "es totalmente prohibitivo e intentaba eliminar el comercio y el trabajo no asalariado en la vía pública, por lo que se acordó llevar nuevamente a cabo mesas de trabajo entre la comisión y representantes del Comité Promotor de la iniciativa ciudadana preferente de ley Chambeando Ando, para lograr un dictamen ciudadano que velara por los derechos humanos de quienes hoy siguen fuera de un marco jurídico, por falta de voluntad política", reiteró.