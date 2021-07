Denuncian tardanza y encubrimiento en indagación por tragedia de L12

Diputados locales del PAN rechazaron "el tardío y ventajoso" trabajo pericial de la titular de la Fiscalía General de Justicia (FGJ) capitalina, Ernestina Godoy Ramos, para fincar responsabilidad penal contra funcionarios de la 4T inmiscuidos en la tragedia de la Línea 12 del Metro.

"Ya son muchos meses y nos causa extrañeza esta tardanza. Cuando Godoy se presentó en el Congreso local para ser fiscal, nos dijo que no sería satélite del Gobierno ni de Morena para ninguna investigación, pero hoy nos queda a deber mucho alrededor de este trágico accidente", acusaron.

Para los panistas Héctor Barrera Marmolejo y Federico Döring Döring Casar, el motivo por el que no exista un peritaje penal acompañado de nombres y apellidos de servidores públicos, es señal de impunidad y encubrimiento.

"El miedo de las víctimas, es que se filtre algún dato por parte de funcionarios de Godoy, dando aviso a los señalados que serían culpables y se den a la fuga, como sucedió con el exsecretario de Seguridad Ciudadana, Jesús Orta", acusaron.

Por ello, los legisladores realizaron un nuevo llamado a la titular de la FG, "para que apresure las investigaciones y determine la culpabilidad de funcionarios de la 4T, de Claudia Sheinbaum, de Andrés Manuel López Obrador o ligados a la dirigencia de Morena", enfatizaron.

Cabe destacar que el PAN ha sido el principal promotor de derechos humanos, así como ha exigido por todos los canales, tanto jurídicos como legislativos, la atención prioritaria hacia las víctimas y no "se queden con las manos vacías en materia penal".

Recordaron que ante la FGJ hay una denuncia ingresada un día después del accidente del Metro, donde fueron acusados Claudia Sheinbaum, Marcelo Ebrard, Florencia Serranía y Mario Delgado.

Por ello, advirtieron que darán seguimiento puntual a este caso de la Línea 12 del Metro, donde acudirán, incluso, a instancias internacionales, como lo ha hecho el gobernador de Michoacán, para presionar y se deje de lado el tortuguismo de la 4T en México y, desde luego, de la Ciudad de México.

"Desde que llegó Morena no existe la justicia para nadie y es momento de que los organismos internacionales miren a la capital y le corrijan la plana a Sheinbaum en materia de cómo hacer justicia, y no fomente la impunidad como le gusta a López Obrador", reiteraron.