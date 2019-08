Denuncian uso de "diablitos" para operar pozos de agua en Cuernavaca

La Asociación "Gustavo Salgado" acusó que el Sistema de Agua Potable y Alcantarillado (Sapac) de Cuernavaca, utilizó "diablitos" para "colgarse" del suministro eléctrico y operar 28 pozos, por lo que la Comisión Federal de Electricidad retiró las conexiones ilegales y dejó sin suministro de agua a varias colonias.

Gabriel Rivas Ríos, dirigente de la organización cívica, informó que la semana pasada sostuvieron una reunión con Miguel Domínguez Gómez, representante legal de CFE en el área de Suministro de Servicios Básicos, y expuso que la administración pasada de Cuernavaca dejó un adeudo de 120 millones de pesos.

Pero ese no es el motivo del corte, dijo, porque hay un amparo para evitar la falta del suministro a pesar de los millones del adeudo, el problema es que detectaron conexiones ilegales en los pozos ubicados camino a la Universidad en Chamilpa, en la colonia Universo, camino al Monte en Chamilpa, Lomas de Cortés, Antonio Barona segunda sección, camino principal a Rancho Tetela y Las Moras, en Emiliano Zapata, camino real a Tepoztlán en Ahuatepec, en Atlacomulco, Manantiales, Ciudad Chapultepec, Altavista, Vista Hermosa y San Antón. Lo más grave es que hay otros 16 pozos que se encuentran "colgados" de manera ilegal, pero de esos no dieron cuenta, señaló Rivas Ríos.

"La anterior administración pero sobre todo la actual no han regularizado la situación", comentó Rivas Ríos y recriminó que el edil Antonio Villalobos Adán no haya buscado a CFE para una condonación o pagos mensuales.

Por lo anterior los integrantes de la agrupación, conformada en su mayoría por personas de la tercera edad, se presentaron en las inmediaciones del Congreso local para exigir la intervención de los legisladores y solicitar una partida especial para que la ciudadanía capitalina no padezca el desabasto que en algunas colonias presuntamente asciende a 45 días.