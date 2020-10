Denunciarán a LO por la falta de medicinas

Ciudad de México.- Padres de niños con cáncer interpondrán una denuncia contra el presidente Andrés Manuel López Obrador y los titulares de la secretaría de Salud, Jorge Alcocer y del Insabi, Juan Ferrer, por el robo de unos 38 mil fármacos oncológicos, también por falta de medicamentos y omisión en la atención médica.

El Presidente acusó a su vez, en su conferencia diaria, que existe un sabotaje y bloqueo de empresas farmacéuticas que usan a los pacientes como una campaña permanente en su contra.

Sobre el caso los padres afectados señalaron: "No creemos que el robo de medicamentos sea cierto, dudamos del gobierno porque nos ha mentido sistemáticamente. Primero dijo que el desabasto era por un monopolio, después argumentó el combate a la corrupción, luego que si era un desabasto internacional y ahora nos salen con que a chuchita la bolsearon, literalmente, y que se robaron los medicamentos.

"Es increíble lo que sucedió, de no creerse, yo estoy atónito y no creemos en la versión que nos da el gobierno", afirmó Israel Rivas padre de una menor con cáncer.

Reunidos en el Monumento a la Revolución, los papás expresaron que no existen antecedentes sobre denuncias al gobierno por la falta de medicinas o por omisión en la atención, por lo que esperan sentar un precedente.

"Esperamos que esta denuncia pueda dejar una marca en la sociedad para que abra los ojos y se dé cuenta que no es cuestión de un partido político, ser de izquierda o derecha, nosotros como se nos ha dicho, no somos pagados, acarreados, no inventamos niños con cáncer, mi hijo es legalmente ciego gracias al desabasto, vamos a actuar legalmente para que se haga valer el derecho de mi hijo, lo que quiero es que lo que le pasó a mi niño no le pase a otros", dijo Luis Fernando, padre de Gael, quien perdió la vista como consecuencia del mal.

Los padres de familia también anunciaron que recolectarán firmas para presentar ante el Congreso de la Unión una iniciativa para reformar el artículo 4 de la Constitución, en el que se garantice la protección a los menores que sean diagnosticados con cáncer, no sólo con los medicamentos, sino con apoyos económicos y educativos.