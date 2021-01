Denunciarán a quienes "se salten la fila" para vacuna antiCovid

Con el llamado a que "no vayan a hacer el ridículo", el presidente Andrés Manuel López Obrador exhortó a la población mexicana a actuar con rectitud y con honestidad y no "saltarse la fila" en el plan de vacunación contra el Covid-19, pues aseguró que ahora son otros tiempos y se denunciará a quienes lo hagan.

En conferencia matutina, el titular del Ejecutivo federal informó que el doctor José Rogel Romero, director del Centro Médico Adolfo López Mateos en el Estado de México fue suspendido de su cargo por haber vacunado a su esposa e hija, cuando no les correspondía.

"Los que están salvando vida son la prioridad, incluso ya se han hecho denuncias de gente que se ha aprovechado o que pensó que se podían saltar la fila y que pueden hacer trampas. Hay el caso lamentable en donde un médico vacunó a su esposa, a su hija, pero ya fue suspendido de su cargo por hacer eso y es muy triste porque el médico había perdido a su hermano, según me informan, y tenía preocupación, como todos los mexicanos o la mayoría de los mexicanos.

"Tenemos que actuar con rectitud, con honestidad, entonces también el llamado es para que no vayan a hacer el ridículo, porque se va a denunciar a quien abuse. Ya son otros tiempos, tenemos que esperar cuando nos toque, y a todos nos va a tocar y nos vamos apurar para que antes de que termine marzo los que tenemos arriba de 60 años ya estemos vacunados", dijo.