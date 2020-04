Denunciarán abandono de animales en tienda +KOTA de Boca del Río

Tras la denuncia ciudadana de abandono de animales en una tienda +KOTA del municipio de Boca del Río, zona conurbada al puerto de Veracruz, autoridades locales presentarán una denuncia contra los responsables.

El Ayuntamiento de Boca del Río anunció una denuncia ante la Procuraduría del Medio Ambiente en contra de la tienda +KOTA, por el abandono de diversos animales en el local de Plaza Américas en medio de la cuarentena por el Covid-19.

El alcalde Humberto Alonso Morelli informó que tras darse a conocer el video de la organización Rescate Rapaz se inspeccionó el lugar y encontraron a los animales en malas condiciones.

Los ejemplares fueron trasladados a otro sitio en donde serán resguardados, en tanto el local será multado por el abandono de estas especie.

"Efectivamente había animalitos en malas condiciones y procedimos conforme al reglamento, se realizó el apercibimiento, los animales fueron llevados donde estarán vigilados y atendidos y mañana se levantará la multa y se hará la denuncia ante la Procuraduría de Medio Ambiente, para los efectos legales".

Rescate Rapaz subió un video en donde evidencia el abandono de muchos animales y expresó que era increíble que una cadena de este tamaño dejara morir a los animales en Boca del Río, Plaza Américas.

"Estas imágenes son indignantes, estamos en cuarentena, pero debieron tomar sus precauciones y hacer un plan, no sólo dejar a los animales a su suerte, esto es inaceptable +kota Humberto Alonso Morelli, se deben de tomar medidas esto no puede pasar sea cual sea la situación...", se lee en su post.

En su cuenta de Facebook también comparten otro video de un ciudadano en donde trabajadores de la tienda ya están haciendo limpieza.

El local como otros cerraron sus puertas debido a que sus actividades son consideradas como no esenciales.