Depende de la CNTE, la mesa está abierta con Segob: Sheinbaum

Ante el paro de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo dijo que depende de ellos reanudar el diálogo, y explicó que la Secretaría de Gobernación (Segob) les envió una carta para una mesa de diálogo este miércoles.

Detalló que la secretaria de Gobernación les envió un oficio ayer para que quede constancia de que se está llamando al diálogo, así como ellos lo piden.

"Pues vamos a esperar, depende de ellos. Ayer la secretaria de Gobernación les envió un oficio para que quede constancia de que estamos llamando al diálogo. Ya lo tienen por escrito. Tienen que tomar ellos la decisión de si van a dialogar o no. Porque si deciden no dialogar, pues, ¿por qué? Si lo que están pidiendo es diálogo", comentó en la conferencia matutina de este martes.

Asimismo, la presidenta Claudia Sheinbaum mencionó que el pasado 8 de mayo tenían una reunión con los maestros disidentes; sin embargo, nunca llegaron.

"(...) ayer no mencioné que en la última reunión que yo tuve con CNTE, les propuse que nos viéramos el 8 de mayo y ellos ya no llegaron a esa cita. (...) que sí es importante porque era antes de su paro, del 15 de mayo. La idea era llegar a acuerdos a través del diálogo directo con la Presidenta. Pero ellos no quisieron acudir a esta reunión".

Sheinbaum Pardo consideró que es importante que el diálogo con la CNTE sea con el más alto nivel del Gobierno, que es la Secretaría de Gobernación y el Secretaría de Educación Pública.

"Y ahora se les envió un oficio diciéndoles que está abierta la mesa particularmente para el día de mañana (miércoles). Entonces ellos tienen que decir si quieren dialogar o no quieren dialogar. Ahí está la mesa abierta, la mesa abierta para dialogar", dijo.

Agregó: Nosotros siempre vamos a abrir al diálogo. Pero pues ayer, ellos dicen que no están en contra de la reforma al Poder Judicial. Pero ayer fueron al INE. Y como dije ayer, ¿qué tiene que ver el INE con la demanda de revocar la ley del 2007?".

Confía que cumpla palabra de no boicotear elección judicial

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo confió este martes que la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) cumpla con su palabra de no boicotear la elección judicial de este domingo 1 de junio.

En conferencia de prensa matutina y a pregunta expresa, la Mandataria federal reiteró que su gobierno no reprimirá ninguna manifestación que hagan el magisterio disidente.

"¿El gobierno está prevenido en el caso que los maestros de la CNTE quisieran sabotear algunas de las casillas?", se le preguntó en Palacio Nacional.

"Esperemos que no, y de cualquier manera nosotros no vamos a reprimir, eso es importante. Ayer comentaron que no quieren boicotear la elección. Espero que sea así realmente", respondió.

Cuestionada sobre si haría un llamado a que no se estigmatice a la CNTE, la presidenta Sheinbaum Pardo respondió que ella hace un llamado a los y las docentes al diálogo, porque tienen oportunidad de sentarse el miércoles con los titulares de Gobernación, Educación Pública, Hacienda e ISSSTE.

"Todos los días ha estado abierta la mesa de diálogo", aseguró la titular del Ejecutivo federal.

Repitió que no tiene nada que ver la elección del Poder Judicial con sus demandas, ante una amenaza de boicot al proceso electoral del 1 de junio.

¿Maestros en paro tendrán descuentos?

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo señaló que depende de cada estado hacer descuentos o no a maestros que falten a dar clases debido al paro de labores que impulsa la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE).

La jefa del Ejecutivo federal señaló que este martes se mantiene en solo 9% el número de escuelas a nivel nacional que han parado labores.

"¿Se está considerando o se ha puesto en la mesa la opción de hacer descuentos a maestros que están faltando?", se le preguntó en conferencia de prensa matutina.

"Depende de cada estado en general y cuál es la opción que sigan. En algunos estados sí y otros no. Ese es el mecanismo que se ha seguido. Sigue siendo al mismo día de hoy, alrededor del 9% de las escuelas de todo el país y hay algunas entidades en donde hay mayor movilización de las maestras y maestros", detalló.