Dependencias chocan por falla en juego mecánico de Six Flags

A través de sus redes sociales, la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) informó que "Superman", una montaña rusa de Six Flags México, presentó una condición que provocó la detención (sic) de uno de sus carros durante uno de los recorridos.

"Personal operativo informa que al interior de un parque de diversiones ubicado al sur de la Ciudad, uno de sus juegos mecánicos presentó una condición que provocó la detención de uno de sus carros", se lee en la publicación.

La dependencia capitalina detalló que el parque de diversiones activó los protocolos internos de seguridad para atender con prontitud la situación; no se reportaron lesionados.

Minutos más tarde, el parque de diversiones confirmó el hecho mediante un comunicado, en el cual señalan que un sensor en una de las montañas rusas detuvo el recorrido en un lugar seguro durante su ascenso inicial.

"Todos nuestros juegos están equipados con cientos de sensores de seguridad que monitorean cada aspecto del ciclo del juego. El día de hoy, un sensor en una de nuestras montañas rusas detuvo el recorrido en un lugar seguro durante su ascenso inicial.

"Nuestros operadores de juegos mecánicos e ingenieros de mantenimiento, que están perfectamente capacitados y certificados, aplicaron nuestros protocolos de seguridad, reiniciaron el sistema computarizado y el juego continuó su ciclo normal sin contratiempo, por lo que el juego se encuentra en perfectas condiciones para seguir operando de acuerdo a las normas de Protección Civil de la Ciudad de México, Estándares internacionales, así como de las políticas operativas y de seguridad de Six Flags Entertaiment", se lee en el comunicado.

Contradicen el hecho

Sin embargo, la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de Ciudad de México comunicó mediante una tarjeta informativa que ninguna persona había quedado suspendida con el juego.

"Efectivos de esta Secretaría acudieron al lugar donde se pusieron en contacto con personal de seguridad del parque de diversiones, quienes refirieron que una persona de mantenimiento subió a pie a uno de los juegos, para realizar una inspección de rutina, lo que pudo generar la confusión. Y en ningún momento se encontraba alguien atrapado en el juego", informó la policía capitalina.

Cabe señalar que dichas revisiones "se realizan de forma rutinaria, para detectar alguna falla que pudiera poner en peligro a los asistentes", señala la Secretaria Seguridad Ciudadana (SSC).