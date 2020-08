Depresión y conducta suicida, en aumento en países ante Covid-19

Lorena Rodríguez Bores, secretaria técnica del Consejo Nacional de Salud Mental, aseguró que hasta el momento no existen estimaciones exactas de cuánto pueden crecer los trastornos de salud mental en México a consecuencia de la pandemia por Covid-19, y adelantó que en otros países se ha documentado que la depresión, conducta suicida y trastorno por uso de sustancias van en aumento.

"Derivado de estimaciones en otros países, se ha documentado aumento en trastornos como la depresión, conducta suicida y trastorno por uso de sustancias nocivas, hay que recordar que el personal de salud incrementaron los síndromes de colapso y fatiga por compasión", refirió.

Desde Palacio Nacional, Rodríguez Bores señaló que durante la "nueva normalidad" puede haber miedo ya que el hecho de que no exista una vacuna incrementa la incertidumbre sobre la duración de la pandemia.

"Hay fenómenos perturbadores, adversos como una epidemia, una guerra, y lo que sigue es la recuperación, aprender a establecer nuevas rutinas. Es normal que tengamos miedo por la incertidumbre, porque no vemos equilibrio entre la economía de las familias y la salud y porque las medidas de prevención deben continuar", señaló.

Por este motivo, dijo, es importante otorgar medidas de apoyo para la salud mental, así como vigilar que no se estigmatice a los sobrevivientes de Covid-19.

"Se debe mantener constante la información sobre salud mental, es importante difundir datos precisos y prevenir el estigma de las personas sobrevivientes a Covid", indicó.