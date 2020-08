Derechos de mujeres no se politizan: magistrada

De cara a los próximos procesos electorales, que implicarán mayor participación de las mujeres, la magistrada de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) Mónica Aralí Soto Fregoso afirmó que "no podemos ser cómplices de quienes ejercen violencia política hacia las mujeres".

Durante su participación en la jornada virtual Retos en la aplicación de la reforma política en violencia política por razón de género, llamó a instituciones, academia, sociedad civil y defensoras a activar las fortalezas jurídicas legislativas y sociales que, con el paso de los años, se han construido para mantener un ejercicio igualitario como son los derechos político-electorales de ellas.

En este sentido, recordó que entre esas fortalezas se encuentran las tesis y las jurisprudencias que se han emitido en la Sala Superior, salas regionales y también en los tribunales locales, lo cual es importante difundir. Recordó que los derechos de las mujeres no se politizan, se protegen, y para eso trabajan los tribunales electorales, en especial ante los efectos de la pandemia y las brechas de desigualdades de género.

"Hay que recordar como parte de esa labor, resoluciones de la Sala Superior del TEPJF en las que se ha priorizado la defensa de los derechos políticos de las mujeres, como la que ordenó al Instituto Nacional Electoral (INE) crear una lista nacional con los nombres de quienes, en sentencias firmes, hayan incurrido en violencia política hacia las mujeres por razón de género", dijo.

Soto recalcó que la lista no constituye una sanción adicional, sino que permite transparentar a quienes ejercen violencia política por razón de género, para que la ciudadanía lo tome en cuenta a la hora de votar. En esta resolución, reconoció el trabajo de la Sala Regional Xalapa del TEPJF, la cual ordenó en una primera instancia generar una lista estatal de personas infractoras y que, posteriormente, la Sala Superior amplió a nivel nacional.

También destacó la resolución emitida el miércoles, por la que se ordenó al Congreso de Nuevo León legislar y emitir la normativa relacionada con paridad y la violencia política contra las mujeres por razón de género en la ley electoral local.