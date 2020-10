Derechos Humanos inicia queja a UANL por maestro que "hizo bullying"

La Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDHNL) inició una queja de oficio y emitió medidas precautorias, dirigidas a la Rectoría de la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL), tras difundirse el trato que el profesor de la Facultad de Ingeniería Mecánica y Eléctrica, César Augusto Leal Chapa, dio a sus alumnos —incluido uno con síndrome de Asperger— durante una clase.

Las medidas dictadas por la CEDHNL buscan que la Universidad adopte "de manera inmediata y sin dilación, acciones que garanticen que la impartición de educación para las y los alumnos de la Facultad de Ingeniería Mecánica y Eléctrica de dicha Universidad, se lleve a cabo en un marco de respeto a su dignidad y derechos humanos".

El organismo informó que solicitó el cese de todo acto o conducta realizada por el profesor que pueda atentar contra los derechos humanos de sus alumnos y alumnas. También que en su actividad docente "no se discrimine a ninguna persona por su condición de discapacidad, velando por el principio de igualdad y no discriminación en la impartición y evaluación de sus clases".

La CEDHNL indicó que se apoyará de su Comité Técnico de Consulta del Mecanismo de Monitoreo de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, integrado por personas con discapacidad y personas investigadoras, a efecto de contar con la opinión técnica sobre la situación que acontece en FIME de la UANL.

Por su parte, Leal Chapa ofreció una disculpa pública a sus alumnos y a los padres de familia.

En un video que se difundió a través de Twitter, el maestro aseveró que su práctica docente se ha visto afectada por el estrés de la pandemia.

Dijo que la manera en la que se expresó durante una de sus clases a través de plataformas digitales no refleja sus principios ni los de la Universidad, que son de respeto, solidaridad y empatía.

Señaló que, si en algún momento ofendió a alguien, esa no es la intención de su enseñanza ya que a lo largo de su carrera docente de 40 años ha formado a muchos profesionistas exitosos.