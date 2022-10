Derrame de gasolina por robo deja "desastre ecológico" en Oaxaca

A-AA+

JUCHITÁN, Oax., octubre 24 (EL UNIVERSAL).- Un derrame de gasolina que se registró en un ducto de Petróleos Mexicanos (Pemex) en la zona norte del Istmo de Tehuantepec dejó "un desastre ecológico" en las comunidades de El Triunfo, que pertenece al municipio de San Juan Guichicovi, denunció el presidente municipal de esa comunidad ayuujk, Heriberto Luis Zacarías.

Desde el medio día de ayer domingo, en las comunidades de Donají, que pertenece al municipio de Matías Romero y José María Morelos, de San Juan Guichicovi, alertaron a sus autoridades por "un fuerte olor a gasolina".

Por la mañana de este lunes, dijo el presidente municipal Heriberto Luis Zacarías, los pobladores de El Triunfo descubrieron que el derrame ocurrió en la propiedad de un particular de nombre Javier Vitela, donde se localizaron indicios de robo del combustible, comúnmente llamado "huachicol".

Los pobladores, indicó el edil, hallaron en el lugar mangueras, diversas llaves y objetos que abandonaron las personas que fueron a extraer, ilegalmente, el combustible, que finalmente se derramó, contaminando espejos de agua y pastizales, y causando la muerte de peces, aves, armadillos, tortugas y tejones.

El área del derrame se encuentra en la cercanía de un arroyo y un río, donde la población de El Triunfo se abastece de agua para el consumo doméstico. "Hay peces muertos, al igual que tortugas de agua dulce, armadillos, tejones y faisanes", relató el edil.

Ante estos hechos, en la comunidad de El Triunfo, la población está reclamando que Pemex compense los daños y proceda a la limpieza del río de donde se abastecen de agua. "Nosotros enviaremos una pipa para paliar la urgente necesidad de agua", precisó el edil.

Los pobladores, explicó, han señalado en varias ocasiones que por falta de mantenimiento a los ductos o por el robo de gasolina, no hay año en que no sucedan desastres de esa naturaleza y los funcionarios de Pemex desatienden los daños y los reclamos.

En la zona norte del Istmo, considerada como la ruta Transístmica por donde pasa la carretera 185 y el tren de Salina Cruz, Oaxaca a Medias Aguas, Veracruz, hay una red subterránea de ductos de Pemex que transporta crudo, gasolina y amoniaco.

En esta misma ruta, además, se contempla la construcción de un gasoducto de parte del gobierno federal, mismo que formaría parte del Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec y para el cual se contempla una inversión de 800 millones de dólares.

La construcción de ese gasoducto de 36 pulgadas de diámetro y 270 kilómetros de longitud, que pretende cruzar la estrecha franja del Istmo de Tehuantepec, es impulsada por la CFE para satisfacer las necesidades de gas natural a empresas del sur del país, y sobre todo de las que se establezcan en los parques industriales que promueve el Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec (CIIT), ha señalado el gobierno federal.