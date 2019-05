Desabasto de medicinas también pega al IMSS en Oaxaca

El desabasto de medicamentos e insumos médicos que afecta a la entidad no sólo se reporta en los Servicios de Salud de Oaxaca (SSO), también en hospitales dependientes del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

Por falta de medicinas, médicos especialistas y ambulancias en buen estado, pobladores indígenas de la zona norte del Istmo de Tehuantepec iniciaron una protesta en el hospital IMSS Bienestar de Matías Romero.

Este miércoles EL UNIVERSAL dio a conocer que Oaxaca existe desabasto de medicamentos e insumos médicos de entre 50% y 80% en los 34 hospitales que dependen de los SSO debido que, como parte de la federalización de los servicios de Salud que anunció el presidente Andrés Manuel López Obrador, el gobierno federal era el responsable de adquirir las medicinas para el primer trimestre del año.

La Unión de Comunidades Indígenas de la Zona Norte del Istmo (Ucizoni), a través de su presidente Dagoberto Toribio Severo, denunció que el hospital de Matías Romero y las más de 100 unidades médicas rurales de esta región no cuentan con los medicamentos suficientes.

"No hay insulina, los equipos médicos son escasos y con los que se cuenta están en mal estado, las ambulancias están descompuestas, hay pocos especialistas y los médicos residentes ya no quieren trabajar por estos malos tratos".

El asesor de Ucizoni, Carlos Beas Torres, demandó el establecimiento de una mesa de diálogo con el director general del IMSS, Germán Martínez, con la finalidad de que se resuelvan las exigencias que en materia de salud han presentado las comunidades originarias.

No es posible, añadió Beas Torres, que se niegue el derecho a la salud a las comunidades indígenas.

"Desde hace años el hospital del IMSS Bienestar y las más de 100 unidades médicas rurales no cuentan con medicamentos, pero ahora la situación se ha agravado".

"En la región del Istmo de Tehuantepec las personas indígenas, y en particular las mujeres, enfrentamos día a día graves problemas entre ellos los pésimos servicios de salud pública", denunció la Ucizoni.