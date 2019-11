Desahucian a becario de programa federal que quedó prensado entre láminas metálicas

A una semana del accidente en el que Pedro "N", un becario del programa federal "Jóvenes Construyendo el Futuro", quedó prensado entre láminas metálicas que era obligado a repartir, y que le causaron graves heridas internas que lo mantienen en estado de coma inducido, los médicos del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Oaxaca señalan que ya no hay nada que hacer para salvar la vida del joven, aseguró su padre Alejandro Lezama.

"El seguro social ya nos lo desahució, pero nosotros como padres no nos damos por vencidos, el apoyo es encontrar a un médico que nos diga ¡No espérate, desahuciado no!, Yo estudio acá y si le hago, o yo pienso que sí le hago esto, él puede sobrevivir o tratar de salvar su vida, corriendo cualquier riesgo" dijo.

Por esta razón la familia del becario, junto con el gobierno de Oaxaca, buscan trasladarlo a la Ciudad de México para intentar salvarlo, informó el Ayuntamiento de Tuxtepec, donde el joven se estaba capacitando por 3 mil 600 pesos al mes; mientras que la familia ha solicitado vía redes sociales que cualquier médico o persona que crea que puede ayudar, se comunique con ellos, puesto que el joven requiere de un trasplante de intestinos, una intervención que está en fase experimental.

Pedro, el joven afectado. Pedro, un joven de 24 años y recién egresado de Pedagogía, se inscribió en el programa federal "para tener experiencia en el campo laboral"; sin embargo, se le asignaron "actividades no seguras" ni encaminadas a su perfil, según denunciaron sus familiares.

El 19 de noviembre, Pedro fue enviado a realizar actividades fuera del área de trabajo, las cuales consistían "en cargar láminas a un volteo y llevarlas a diferentes colonias a repartírlas", mismas que fueron cargadas en la parte trasera de unos vehículos, sin ser amarradas ni sujetas con nada. Ahí mismo fueron transportados los jóvenes encargados de repartirlas.

Al pasar un tope, el vehículo saltó y el joven becario quedó prensado en medio de cientos de láminas metálicas, causándole graves daños en arterias, páncreas y el intestino delgado.

Por estos hechos, el gobierno municipal de San juan Bautista Tuxtepec, en la región de la Cuenca del Papalopan aseguró que "ha estado desde el primer día en acompañamiento del joven y su familia". Para lo cual el edil Fernando Bautista Dávila se trasladó a la ciudad de Oaxaca, donde el joven está internado y su estado de salud se reporta como crítico.

El ayuntamiento aseguró que en este momento "se está buscando en conjunto con el Gobierno del Estado de Oaxaca el traslado del joven a la Ciudad de México" y que se creó una comisión especial para conocer con exactitud los hechos ocurridos.

"Dicha comisión señalará cualquier falta que se haya cometido, porque somos un gobierno responsable y transparente que no solapará omisiones", señaló.

Al respecto, EL UNIVERSAL contactó a la delegación de programas federales en Oaxaca, encabezada por Nancy Ortiz; sin embargo, la dependencia aseguró que el tema es de competencia de la delegación regional de la Cuenca del Papaloapan, por lo que no han fijado una postura respecto al accidente del joven becario.