Desalojan a unas mil personas por incendio en Nuevo León

Entre 800 y mil personas de la colonia Hacienda Los Morales, de San Nicolás de los Garza, fueron evacuadas para evitar que fueran afectadas por un incendio que se registró este domingo por la tarde.

El director de Protección Civil de Nuevo León, Miguel Perales, informó alrededor de las 20:30 horas, unas dos horas y media después de que inició el siniestro en unos almacenes de la empresa Kemcare de México, que el fuego no había sido controlado, debido a la gran cantidad de productos químicos que había en el establecimiento.

Sin embargo, aseveró Perales, las llamas estaban confinadas en un área de aproximadamente 100 por 100 metros sin que se propagaran a otros establecimientos.

El fuego inició poco antes de las seis de la tarde, en las bodegas ubicadas en la calle D # 1105 cruz con avenida Bonifacio Salinas Leal, en la colonia Hacienda los Morales, donde se almacenaban contenedores con aceite mineral y otros productos químicos que se utilizan para la fabricación de jabones, detergentes y geles, señaló Perales.

Una gran parte del químico se derramó hacia las calles aledañas, lo que provocó que un automóvil que era movido por sus propietarios para llevarlo a un lugar más seguro, empezara arder al por la fricción de las llantas con el pavimento, lo mismo pasó con otro vehículo en condiciones similares.

Además, debido a las llamas, tres vehículos que permanecían estacionados a un lado de las bodegas, se consumieron totalmente. Para sofocar el incendio participaron al menos 16 carros de bomberos del Patronato de Nuevo León, San Nicolás de los Garza y Guadalupe, además de las empresas Ternium y Pemex.

Asimismo, hubo decenas de elementos de la Guardia Nacional, Fuerza Civil, Policía Municipal, Protección Civil del estado y varios municipios metropolitanos, así como Cruz Verde y Cruz Roja, para apoyar en el establecimiento de un cerco de seguridad o apoyar a personas que requirieran ser evacuadas o recibir atención médica, según el caso.

También fueron utilizadas doce pipas de Agua y Drenaje, así como dos hidrantes cercanos, para abastecer de agua a los bomberos. Por golpes de calor o deshidratación fueron atendidos al menos cuatro "apagafuegos", sin que se tenga reporte de personas lesionadas.

Para evitar que ocurriera algún accidente, se cortó el suministro de energía eléctrica varias manzanas aledañas al sitio del siniestro.

El alcalde de San Nicolás, Zeferino Salgado, realizó una visita alrededor de las 21:30 horas, y consideró que el incendio sería sofocado en unas tres horas más. Ofreció un albergue municipal a las familias que no tengan donde hospedarse, para pasar la noche, pues afirmó que por razones de seguridad la zona habitacional aledaña permanecería cerrada, dándoles garantía que policías municipales resguardarían sus propiedades.

Ante señalamientos de vecinos de que la citada empresa y otras, están asentadas en una zona residencial que no permite el manejo de productos peligrosos. Salgado reconoció que tres viviendas contiguas al incendio resultaron afectadas por el fuego.