Desalojan oficinas de Riesgos Sanitarios de Edomex por no pagar renta

Archiveros, expedientes, máquinas y escritorios de la Comisión para la Protección Contra Riesgos Sanitarios (Coprisem) del Estado de México, fueron lanzadas a la calle en un desalojo realizado la mañana de este martes de las oficinas de la dependencia mexiquense, que estaban ubicadas en avenida Adolfo López Mateos 794, colonia las Flores.

Ejecutores del juzgado civil uno de Nezahualcóyotl realizaron la ejecución de sentencia de desocupar el inmueble que ocupaba Coprisem, por falta de pago de renta de cinco años, informaron al realizar el lanzamiento del mobiliario de la jurisdicción de regulación sanitaria.

Respecto a este desalojo autoridades de Coprisem, respondieron a petición de EL UNIVERSAL que esta comisión "no reconoce el adeudo que se tiene por el arrendamiento del inmueble, toda vez que el contrato celebrado se llevó a cabo entre el representante legal del dueño del edificio y una particular, que fue empleada de esta comisión".

"Al tener conocimiento de dicha problemática, el jefe de jurisdicción con apoyo de la Dirección de Administración, buscaron formalizar un nuevo contrato donde el ISEM fuera parte, sin embargo el arrendador no acreditó la propiedad del inmueble, por lo que ya no se pudo concretar", informaron autoridades mexiquenses.

El representante legal del propietario del inmueble interpuso un juicio especial de desahucio en contra de la particular, María Dolores García Ponce, ante el Juzgado Primero Civil de Primera Instancia del Distrito Judicial de Nezahualcóyotl, bajo el número de expediente 271/2019.

El juicio se resolvió a favor del arrendador, procediendo al desalojo del edificio, reconocieron autoridades de Coprisem, quienes informaron que ya cuentan con un espacio provisional para trasladar mobiliario y documentación.