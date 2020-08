"Desaparece" dinero de cuentas bancarias de trabajadores en Coahuila

En algunas sucursales bancarias "desaparecieron" la quincena de trabajadores y de algunos directivos de empresas de Saltillo, mientras que a otros les hicieron cobros indebidos porque sus cuentas fueron hackeadas.

"Gabriela" lloró de coraje e impotencia porque aún no puede superar que le robaron todo su sueldo, mientras que en redes sociales externaron mensajes como "a mí me pasó lo mismo" y "a otro cliente le cargaron como 2 mil dólares".

"Necesitaba dinero para echarle gasolina a mi camioneta, pagar el abono de la mueblería y mis demás gastos y ayer, día de pago, fui a cobrar a un cajero donde hice fila como 20 minutos. En eso me llegó el aviso por celular que ya estaba mi depósito y en solo minutos, cuando chequé el saldo de mi cuenta, no había nada (...) 35 centavos que no se pudieron llevar", declaró

La empleada denunció que le robaron 4 mil pesos de salario y que no le sirvió reclamar porque le rechazaron la queja, demás que la culparon de no cuidar la clave de su tarjeta que "es confidencial".

Francisco Juaristi Santos, presidente y director general del periódico "Zócalo Saltillo", resultó afectado y relató a EL UNIVERSAL que le hicieron dos cargos de más de 6 mil pesos por supuestas compras, además que ha enfrentado dificultades para que le aclaren los cobros indebidos, sin que le hayan solucionado algo.

"Siempre que pago con la tarjeta de nómina o de crédito checo que no me cobren de más, y el lunes de la semana pasada detecté dos cargos; uno por mil 357 pesos y otro por 4 mil 729 pesos con 75 centavos, este de la Terminal NetPay Smart. Esta es la primera Terminal Inteligente de México y tengo meses de no utilizarla", destacó.

Dijo que habló al banco y esperó una hora en línea para que le contestaran la llamada y otra hora para que le dijeran que ya habían investigado.

Le aseguraron que él había pagado en un establecimiento del municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León, acción que negó porque no ha estado en ese lugar. A través de un correo le notificaron que su queja no procedía.

Juaristi Santos afirmó que con la pandemia del coronavirus se ha disparado el índice de "asaltos cibernéticos", sin que las autoridades hagan algo para combatir este tipo de delitos, porque no se han visto resultados.

Ante esta situación, afirmó que es urgente que los bancos establezcan medidas de control para evitar el saqueo y garanticen seguridad del dinero de sus cuentahabientes.

Subrayó que los clientes de las instituciones bancarias, en la mayor parte de Coahuila, se encuentran prácticamente en total estado de indefensión.

Añadió que no hay oficinas de la Comisión Nacional para la Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef) para denunciar.

Otro directivo del mismo diario reveló que a él le cobraban como 2 mil dólares; cuando exigió una comprobación y no pidieron justificar el cargo, logró que le reembolsaran su dinero.

Juaristi Santos dijo que analiza la posibilidad de cambiar su cuenta a otra institución que le garantice protección.