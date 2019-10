Desaparece profesor de la UAM

Beatriz rompe en llanto al tratar de recordar las últimas palabras que le dijo a su marido, Emilio Domínguez, antes de que él desapareciera.

"Sólo asentí después de que me dijo que iba al banco, pero no recuerdo haberle dicho nada... Seguro no las palabras adecuadas de despedida para esto", señala a EL UNIVERSAL.

La mujer narra que su esposo, docente que se dedica a estudiar neurociencias, salió de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) Iztapalapa, cerca de las 10:00 horas, rumbo a una sucursal de BBVA que se encuentra sobre Ermita, cerca del Metro que lleva el mismo nombre que esta institución educativa donde ella y su marido dan clases, pero que ya no regresó a la escuela.

La Procuraduría General de Justicia (PGJ) de la Ciudad de México informó, a través de la Fiscalía Especializada en la Búsqueda, Localización e Investigación de Personas Desaparecidas (Fipede), sobre la desaparición de Emilio Domínguez Salazar, de 49 años de edad.

A través de un comunicado, autoridades de la Ciudad de México indicaron que el hombre se extravió en la colonia Leyes de Reforma, Primera Sección, en la alcaldía de Iztapalapa, el pasado 30 de septiembre de este año.

Se indicó que Domínguez Salazar portaba un pantalón de mezclilla color azul, guayabera blanca de manga corta, chamarra de piel tipo saco de color café oscuro y zapatos de color gris.

También se precisó que el hombre es de complexión mediana, de tez morena clara, de frente amplia y boca mediana; se indicó que tiene cejas semipobladas, ojos de color café oscuro, cabello quebrado entrecano, rostro ovalado, nariz chata, labios delgados y mentón oval.

Asimismo, mide 1.75 metros de altura y como señas particulares se especificó que tiene fracturados dientes superiores.

El escrito difundido indica que para mayores informes se encuentran disponibles los teléfonos 5345 5080 y 5345 5082, también se anexó la dirección de la Fipede, la cual se encuentra en avenida Jardín 356, en la colonia Del Gas, alcaldía de Azcapotzalco.

"Seguimos sin saber dónde está; si alguien sabe de su paradero, agradeceríamos mucho puedan informar sobre la última vez que lo vieron, porque tiene una familia que lo espera", dice Beatriz entre lágrimas, agregando que Domínguez Salazar tiene cinco hijos que aún dependen de él.