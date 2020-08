Desaparece vocero de la fiscalía de Guanajuato

Elihú Ojeda, encargado de Comunicación Social de la Fiscalía General de Guanajuato, se encuentra desaparecido desde la mañana de este sábado cuando salió de su casa rumbo a la ciudad de Salamanca, reportaron familiares y amigos del comunicador.

En las redes sociales pidieron ayuda para la localización de Elihú Ojeda. "Salió rumbo a Salamanca alrededor de las 6 pm y aun no sabemos nada de él, si alguien lo ha visto o sabe de él comuníquense con nosotros, estamos muy preocupados", escribió su cuñada.

Además solicitaron apoyo sobre cualquier información que pudieran tener sobre su paradero. "Muchos conocen a mi amigo... saben que él no es de no comunicarse y desaparecer, no se sabe nada de él desde ayer, si alguien sabe algo porfa, y oremos todos porque esté bien", expresó una amiga de él.

Periodistas expresaron preocupación por la desaparición de Elihú Ojeda, quien antes de ingresar a la FGE, laboró en varios medios de información de la entidad.