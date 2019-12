Desaparecen dos menores migrantes que fueron encarceladas en INM

Dos menores migrantes guatemaltecas que permanecieron encarceladas 38 días en las instalaciones del Instituto Nacional de Migración (INM) del municipio de Comitán, fueron reportados desaparecidos del albergue Aldeas Infantiles SOS, dio a conocer el consulado de Guatemala.

El vicecónsul de Guatemala en Comitán, Fernando Castro Molina, informó que las menores Evelyn Melisa Ramírez Chilel y Roselía López Morales presuntamente se fugaron del albergue el pasado jueves, situación que no les fue notificado por las autoridades migratorias.

Abundó que se enteraron de la desaparición de sus connacionales al solicitar al Instituto Nacional de Migración el traslado de las menores del albergue Aldeas Infantiles SOS al del Desarrollo Integral para la Familia (DIF), para brindarles la protección consular.

Las menores habían permanecido detenidas por 38 días junto con Antonio Rufino Cruz Bautista e Ignacio Cruz en la delegación del Instituto Nacional de Migración en Comitán por falta de notificación al consulado de Guatemala, con lo que violentaron sus derechos humanos e incurrieron en abuso de autoridad.

Hasta el momento se desconoce el paradero de las menores y si la Fiscalía General del Estado (FGE) ya inició alguna carpeta de investigación debido a que no se ha emitido ninguna alerta por la desaparición de las menores migrantes.

La representación del gobierno de Guatemala solicitó la intervención de la delegada en Chiapas del INM, Yadira de los Santos; de la Fiscalía de Delitos Cometidos en Contra de Migrantes y la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) para que se investigue el caso y se sancione a los responsables.

El albergue Aldeas Infantiles SOS es una organización internacional, no gubernamental, sin inclinación religiosa y de desarrollo social, que tiene como objetivo trabajar para restituir el derecho a vivir en familia de los niños y niñas que por diversas razones han perdido el cuidado de sus familias o están en riesgo de perderlo, según explica en su paginan web.

Fue el 15 de noviembre de 1996, cuando en el municipio de Comitán se puso la primera piedra y seis años más tarde, en mayo del 2002, se inauguró la segunda etapa de la Aldea.