Desaparición de 6 hombres en albergue de Sinaloa, "sin indicios de agresión o de secuestro": SSP

CULIACÁN, Sin., agosto 12 (EL UNIVERSAL).- En la desaparición de 6 hombres del albergue que se abrió en la ciudad de Guamúchil para dar refugio a desplazados de la sierra de Sinaloa, el cual ya fue cerrado, no se tienen indicios de que hayan sufrido una agresión o privados de su libertad por la fuerza.

Cristóbal Castañeda Camarillo, secretario de Seguridad Pública del Estado dijo que, en este asunto, ya se presentó una denuncia por privación ilegal por ausencia, ya que sus familias no han tenido comunicación con ellos desde el domingo pasado.

Señaló que los tres órdenes de gobierno desplegaron dispositivos de seguridad en varias zonas para intentar ubicarlos y retornarlos con sus familias que se muestran preocupados por no tener ninguna noticia de ellos desde el pasado domingo.

Desplazados son regresados a su hogares

En relación al resto de los desplazados que se mantenían refugiados en el albergue que se abrió en un plantel educativo de la ciudad de Guamúchil, estos el viernes pasado, retornaron a sus poblados con auxilio de las corporaciones de seguridad, por lo que fue cerrado en forma definitiva el albergue.

¿Quiénes son los 6 hombres desaparecidos en albergue de desplazados?

Se conoce que los familiares de estos jóvenes reportados como desaparecidos Jesús Rosendo "N" de 38 años y José Rosario "N", de 36, así como sus primos, Gildardo "N", de 32 años, Juan Carlos "N" de 26, César "N" de 45 años y Cristian "N" de 47, decidieron mantenerse en la ciudad de Guamúchil, en tanto ellos no aparezcan.

Los datos que han aportado son en el sentido que la tarde del domingo pasado, un primo de todos ellos, puesto que ellos tienen lazos familiares, pasó por ellos para dar una vuelta, pero estos ya no regresaron al albergue, ni responden las llamadas telefónicas.