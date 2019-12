Desaparición de Laura impactó en 26 millones de cuentas en Twitter

En cuestión de minutos la desaparición de Laura Karen se hizo viral en redes sociales, luego de que Daniel su hermano denunciara el hecho a través de Twitter en su cuenta @DanielEspíndola2, lo que movilizó a las autoridades locales y medios de comunicación.

De acuerdo con los datos oficiales de Twitter, la denuncia impactó en más de 26 millones de cuentas. "Amigos, necesito de su ayuda. Mi hermana está perdida, venía sobre Tlalpan, por el Metro General Anaya, ahí abordó un taxi y alrededor de las 9 p.m. fue su último mensaje, diciendo que el taxista se veía sospechoso. No le entran las llamadas ni los whats", publicó el hombre a medianoche e incluyó una foto de su familiar, así como la conversación de ésta con la madre de ambos. Daniel escribió un segundo tuit, donde refirió que el celular de Laura Karen lo habían encendido y apagado, además dio datos de su hermana como su estatura, vestimenta y el nombre completo.

La publicación impactó a más de 4 mil 500 seguidores, quienes replicaron y viralizaron la alerta. Desde las 2:00 horas de este miércoles el hashtag #TeBuscamosKaren se colocó como tendencia. Este mismo hashtag se colocó en primera posición en el trending topic en la Ciudad y a nivel nacional por más de 12 horas. Poco antes del mediodía, con la aparición de la mujer se posicionó como tendencia global, de acuerdo con TrendingTopics.mx. En una muestra de la conversación en Twitter, el hashtag impactó en más de 26 millones de cuentas y las palabras que más se utilizaron fueron "Karen Espíndola", "desaparecida" y "taxi".

El caso llamó la atención de la misma jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, quien publicó, a las 07:43 horas en su cuenta @ClaudiaShein, lo siguiente:

"Acerca del suceso ocurrido el día de ayer en la noche en las inmediaciones del Metro General Anaya, informo que me encuentro muy pendiente y atenta. Estamos cuidando y aplicando todos los protocolos para estos casos, de forma respetable. Estaremos informando", sostuvo.

Tres horas después Daniel volvió a publicar. Indicó que la mandataria local se había puesto en contacto con él y su familia, y que les ofreció todo el apoyo y el respaldo.

A las 11:43 horas, el hermano de Laura Karen anunció que ella había aparecido y que se encontraba en su casa. "No llegó en las mejores condiciones, pero seguirán las investigaciones. Es verdad, no le deseo este sentimiento a nadie. #TeBuscamosKaren".