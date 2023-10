"Desaparición de los 43 no fue ordenada por EPN ni por Cienfuegos", dice AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa no fue ordenada por el expresidente Enrique Peña Nieto ni por el entonces secretario de la Defensa, general Salvador Cienfuegos Zepeda.

"Si por cuestiones políticas e ideológicas la consigna es 'fue el Estado' y 'fue el Ejército' y de ahí no salimos, pues yo les puedo decir de que fue el Estado, claro que fue el Estado, sin duda, porque el Estado pudo en su momento aclarar las cosas y no fabricar mentiras", dijo."Y aunque haya participado autoridades locales y estatales, fue el Estado, de eso no hay duda. Lo otro el Ejército, a ver, pudieron haber participado algunos elementos del Ejército, pero lo que sucedió en Ayotzinapa tuvo que ver con decisiones autoridades locales, policías municipales y la delincuencia que dominaba en la región". declaró en su conferencia mañanera de este martes 3 de octubre en Palacio Nacional.Señaló que si esa delincuencia tuvo vínculos con algunos militares o que los elementos de la región se hayan enterado o no hayan evitado que desaparecieron los jóvenes y que hubiesen cometido el delito de omisión "es otra cosa" a que el gobierno desde arriba, "Peña hubiese ordenado o el general secretario de entonces la desaparición de los jóvenes, no".El Presidente arremetió en contra de los asesores y abogados de los familiares de los 43 normalistas y llamó a dejar de administrar el dolor de la gente."Ya basta de estar administrando el dolor de la gente, porque no se debe utilizar el dolor del pueblo, no se puede estar engañando, hay que actuar con la verdad y decir la verdad", expresó.Reiteró su compromiso con los padres de los estudiantes de que antes de que termine su gobierno cumplirá dando a conocer lo que sucedió, castigando a los responsables y, lo más importante, saber dónde están los jóvenes.