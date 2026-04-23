Desapariciones, el desafío más grave del país

Ciudad de México.- Las desapariciones en México constituyen uno de los desafíos más graves y dolorosos en materia de derechos humanos, aseguró el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Türk, tras concluir su visita oficial en el país.

"Las desapariciones siguen siendo uno de los desafíos más graves y dolorosos en materia de derechos humanos en México... provocan un sufrimiento inimaginable y prolongado para las familias", señaló este miércoles en conferencia de prensa al cerrar su gira.

Türk sostuvo reuniones con autoridades de los tres Poderes, incluida la presidenta Claudia Sheinbaum, con quien dialogó ampliamente sobre esta problemática. Indicó que el tema de las desapariciones estuvo presente en todos sus encuentros, tanto con el gobierno federal como con legisladores, autoridades judiciales y organismos autónomos.

Sobre su reunión con Sheinbaum, el Alto Comisionado afirmó que encontró apertura para fortalecer la cooperación internacional y avanzar en medidas que permitan atender esta crisis. Subrayó la importancia de mejorar la coordinación entre niveles de gobierno, especialmente en un contexto federal donde las capacidades institucionales son desiguales.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

"Durante mi conversación con la Presidenta tuvimos una discusión muy larga sobre este tema y realmente existe una apertura para ver lo que podemos hacer juntos y cómo podemos crear una experiencia internacional", dijo Türk al referirse al diálogo sostenido con la Mandataria.

Türk también alertó sobre el riesgo de que el tema de las desapariciones se vea atrapado en disputas políticas. "He hecho un llamado a que no se politice ni se polarice, porque eso no da justicia a las víctimas", sostuvo, al enfatizar que la prioridad debe ser encontrar soluciones efectivas.

Uno de los momentos más significativos de su visita, relató, fue el encuentro con colectivos de búsqueda y familiares de personas desaparecidas. Ahí, dijo, pudo dimensionar el impacto humano de esta crisis. "Lo que sentí muy visiblemente es, por supuesto, el dolor... es un dolor abierto".

El funcionario describió testimonios de familias que llevan años, incluso décadas, buscando a sus seres queridos, recorriendo instituciones sin obtener respuestas y, en muchos casos, arriesgando su propia seguridad.

Reconoció la labor de los colectivos, muchos encabezados por mujeres, y afirmó que son actores fundamentales tanto en las tareas de búsqueda como en la exigencia de verdad y rendición de cuentas. "Son defensoras y defensores de derechos humanos", indicó.