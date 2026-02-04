Desata Sansores crisis política en Campeche

CAMPECHE, Cam.- Después del enfrentamiento que protagonizó con policías, ciudadanos, rectores y periodistas, la gobernadora de Campeche, la morenista Layda Sansores, generó ahora una crisis política con sus correligionarios del Congreso local.

Incluso, la mandataria estatal utilizó como arietes contra los legisladores a siete alcaldes de Morena, PT y PVEM para evitar que pudieran restablecer el fuero legislativo, ante posibles represiones judiciales.

Todo inició porque los legisladores locales expresaron su rechazo al endeudamiento de mil millones de pesos que impulsó la gobernadora, y que fue aprobado en el Presupuesto de la entidad en diciembre pasado, pero le implementaron candados para gastarse con controles financieros.

El presidente del Congreso, el morenista José Antonio Jiménez Gutiérrez, manifestó públicamente que la iniciativa debía ser analizada a fondo y que buscarían alternativas para no endeudar al estado.

Eso desató un enfrentamiento entre Sansores y el diputado Jiménez Gutiérrez, al grado que este domingo, los alrededores del Palacio Legislativo fueron cercados por policías ministeriales de la FGE.

El presidente estatal de Morena, Erick Reyes León, acusó al expresidente del Congreso de traidor.

De los 16 diputados de Morena, sólo seis respaldan al gobierno estatal morenista. En este escenario, los diputados locales aprobaron una reforma a la Constitución de Campeche en la que se les devolvía el fuero.

"Lo que se está viviendo, no sólo en el Congreso de Campeche, sino en todo el Estado, es una crisis política-económica". En el gobierno de Sansores "existe mucha opacidad y no hay rendición de cuentas, en cómo se está ejerciendo el gasto", señala la diputada federal priista, Ariana del Rocío Rejón.