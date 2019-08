Desatan críticas el senador Samuel García y su novia tras difundir video vendiendo tacos

El senador por Nuevo León, Samuel García y su novia, Mariana, causaron polémica en redes sociales, sobre todo burlas y críticas, aunque también comentarios de apoyo, tras publicar un video donde se pusieron a vender tacos en una puesto callejero el viernes por la noche después de instalar un escritorio en la alameda Mariano Escobedo para asesorar a personas que quieren emprender un negocio.

García Sepúlveda expresó que lo hizo para conocer los problemas que enfrentan los emprendedores y apoyarlos para entrar a la formalidad. El senador de MC nombró a su producto "tacos gobernador", por lo que su acción de ponerse como vendedor callejero, fue considerada por sus críticos como un acto populista y demagógico con tal de promoverse para la gubernatura.

Mientras su novia, que se dedicó a preparar los tacos de bistec, fue objeto de burla. Pidieron a García que le quitara el cuchillo porque no sabía manejarlo y "sus vidas corren peligro".

Pide destitución de "El Bronco"

El senador de Movimiento Ciudadano por Nuevo León, Samuel García Sepúlveda, entregó en la Oficialía de Partes del Congreso local un escrito con fundamentos jurídicos para que la Legislatura del Estado proceda a sancionar al gobernador Jaime Rodríguez Calderón, por haber desviado recursos públicos económicos, materiales y humanos, a fin de reunir firmas para registrarse como candidato presidencial independiente y competir en los comicios del primero de julio de 2018.

Acompañado por los legisladores locales de MC, Mariela Saldívar y Horacio Jonatán Tijerina, García Sepúlveda señaló que existen elementos para que Rodríguez Calderón sea destituido, multado e inhabilitado de forma permanente por incurrir una falta dolosa y grave.

Añadió que la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, determinó en la sentencia "SUP-JE-62/2018 acumulada SUP-JDC-592/2018", de febrero de este año, que la Legislatura local debe establecer un procedimiento especial y específico para sancionar al mandatario estatal, con base en la Constitución Política del Estado, la Ley Estatal Electoral y la Ley Orgánica del Congreso.

Recordó que durante la Sala Superior del TEPJF, confirmó que Jaime Rodríguez y su secretario general de Gobierno, Manuel González Flores -que asumió el cargo de gobernador sustituto cuando El Bronco pidió licencia para realizar campaña por la Presidencia-, obligaron a 572 servidores públicos a recabar firmas para la campaña del ex candidato presidencial independiente.

Samuel García mencionó que ya el PRI y el PAN, manifestaron que durante el próximo periodo de sesiones que inicia el primero de septiembre, van a sancionar a El Bronco, por el desvío de recursos para su campaña, y Nuevo León espera que sea una sanción ejemplar, que no puede ser simplemente una amonestación, sino la destitución, multa por el doble del daño causado al erario, y que se le inhabilite para ocupar cargos públicos de manera permanente.