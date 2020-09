Descalifica AMLO a autores de desplegado

CIUDAD DE MÉXICO.- Luego de que el jueves se difundiera un desplegado firmado por 650 intelectuales y científicos en el que pidieron al Presidente que pare los ataques contra la libertad de expresión, el titular del Ejecutivo afirmó que está garantizada la libertad de expresión, e incluso dijo que los firmantes son los que deberían ofrecer disculpas, porque callaron ante el saqueo del país.

En su conferencia desde Palacio Nacional, el presidente López Obrador acusó a ese grupo de intelectuales "conservadores" de vivir por 5 sexenios al amparo del poder público.

En el desplegado se pidió al Presidente que pare los ataques contra la libertad de expresión ya que consideraron que está bajo asedio y que con ello "está amenazada la democracia".

Sin embargo, el Presidente criticó que el desplegado salió en toda la "prensa conservadora, grupo que apoyó la política neoliberal y ahora se sienten ofendidos cuando deberían de ofrecer disculpas porque callaron cuando se saqueó al país".

Agregó que es demostrable que los firmantes eran "bien atendidos" por el gobierno.

"Cinco sexenios consecutivos viviendo al amparo del poder público los hace reaccionar de esta manera, pero nosotros no vamos a censurar ni a perseguir a nadie y siempre van a tener garantizadas sus libertades. No somos autoritarios, no es el caso de los gobiernos que ellos apoyaban que censuraron Gutiérrez Vivó y a Carmen Aristegui, y que mantenían una política de control absoluto de los medios, pura prensa vendida o alquilada con honrosas excepciones".

El mandatario celebró que se dé un debate, le pidió al poeta Gabriel Zaid, a quien definió como "muy inteligente, pero conservador", que ponga sobre la mesa los periódicos y analice.