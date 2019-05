Descanso y ayuda en el hogar, "regalos" que ahora piden las madres mexicanas

"En México lo que la mamá quiere es que un día 'le den vacaciones' de ser madre, un día en el no tenga que hacer las labores de la casa", explicó la doctora en Psicoterapia Nancy Steinberg.



"Las mamás quieren descansar y quieren dormir, están muy cansadas", añadió.



En el marco del Día de la Madre, que se festeja este viernes en México, la especialista explicó que diversos estudios han registrado que a las mamás mexicanas ya no se les conquista con regalos físicos.



"Los utensilios de cocina o electrodomésticos es lo que menos quieren porque representa más trabajo para ellas e indirectamente se les está diciendo que nos preparen cosas o nos ayuden", apuntó Steinberg.



La experta dijo que el mejor camino para saber qué regalo quiere una madre es preguntarle directamente y en otros casos hacer un recuento de las actividades que más le gustan hacer.



Además, explicó que en muchas ocasiones resulta "más simbólico" darle de regalo, durante un tiempo, "encargarme de las labores que regularmente hace la madre" en la casa para de esa manera darle más tiempo para ella misma.



"Las madres quieren tiempo de calidad con sus hijos y con sus parejas y no necesariamente tiene que ser el Día de la Madre sino que puede ser cualquier otro día", explicó.



Señaló que entre las cosas que más aprecian las madres "son las que hacen los hijos con sus propias manos, aunque sea sólo un dibujo o una carta".



La experta cuestiono qué pasaría si un día los hijos limpian la casa, lavan la ropa o cocinan. "Cuando los hijos asumen algunas de las labores cotidianas que las mamás hacen le están dando un gran regalo", porque ella aprecia mucho su tiempo.



La Organización Internacional del Trabajo (OIT) señaló en un reporte que "las medidas destinadas a promover la armonización de las responsabilidades laborales y familiares, como por ejemplo los servicios para el cuidado de niños, no deben estar dirigidas exclusivamente a las mujeres".



Pero aunque en México la celebración es una de la más identificadas durante el año por mexicanos también tiene su lado negativo.



La empresa Alto México, dedicada a reducir los riesgos operacionales en los comercios, ha registrado que previo al 10 de mayo y días después de la fecha, las tiendas reportan una gran afluencia de personas que buscan el regalo ideal.



Pero también de delincuentes solitarios y bandas organizadas para cometer robos hormiga, hurtar a los clientes y hasta cometer fraudes.



"En los últimos años se ha detectado que los ladrones 'comienzan a prepararse' desde los últimos días de abril y su actividad se extiende dos o tres días después del día de la celebración", explicó Karina Soriano, directora jurídica de la empresa, según recoge un boletín.



Entre los productos que más se hurtan y que han registrado un incremento en los últimos años están los rastrillos, chocolates, desodorantes, cremas faciales, y ropa como leggins (pantalones del licra) y camisetas.



La especialista dijo que en sus registros existe un aumento de personas jóvenes que comienzan a robar. La empresa ha detectado que el 38 % de las personas acusadas de robo van de los 18 a los 27 años y 6 % de estos acusados son menores de 18 años.



Es decir, 44 % de los responsables de los hurtos son menores de 30 años de edad.