Descarta AMLO construcción de terminal marítima en Puerto de Alvarado

CIUDAD DE MÉXICO, agosto 7 (EL UNIVERSAL).- Cuestionado sobre la construcción de una terminal marítima para recibir embarcaciones en el Puerto de Alvarado, Veracruz, el presidente Andrés Manuel López Obrador refirió que no se tiene pensado iniciar ese proyecto.

"No tenemos pensado iniciar ese puerto en Alvarado", afirmó López Obrador en su conferencia mañanera de este lunes 7 de agosto en Palacio Nacional.

"Lo que estamos haciendo es ampliando y mejorando el Puerto de Veracruz, y desde luego el de Coatzacoalcos y el de Salina Cruz, va a quedar el proyecto para lo de Alvarado; lo que yo comentaba, tienen que continuar haciendo obras y es muy importante la construcción de puertos y arreglar los puertos que existen porque todo el comercio se está llevando a cabo por vía marítima, todo el comercio mundial.

"Básicamente es vía marítima y los puertos son indispensables, pero no tenemos nosotros, en programa, iniciar ninguna obra nueva porque también no queremos dejar obras inconclusas", señaló el presidente López Obrador.