Descarta AMLO contar con partida para la compra de vestuario para él o su familia

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que, como se comprometió al tomar posesión el 1 de diciembre de 2018, ya no existe una partida para la compra de vestuario para él ni para su familia y detalló que manda hacer sus trajes con un sastre que vive en Ecatepec, Estado de México.

En conferencia de prensa, y al dar un informe detallado del avance de sus 100 compromisos, el titular del Ejecutivo federal afirmó que ya no se remodelan oficinas del gobierno federal, ni se compran mobiliario de lujo.

"Se eliminarán partidas para vestuario o cualquier gasto de protocolo y ceremonial dedicado al Presidente, a sus colaboradores cercanos y a familiares. Cumplido.

"Yo me mando a hacer... tengo un buen sastre es de Ecatepec, de primera, ya para que se sepa", dijo.

En Palacio Nacional, el mandatario indicó que también se ha cumplido que, salvo plena justificación, los policías y militares de las distintas corporaciones no están al servicio de funcionarios o particulares.

"No se comprará ninguna mercancía que exista en los almacenes públicos en cantidad suficiente, no se remodelarán oficinas, ni se comprarán mobiliario de lujo, solo tendrán apoyo de choferes los secretarios y subsecretarios. Cumplidos", dijo.