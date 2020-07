Descarta AMLO repunte en inseguridad tras coronavirus

El presidente Andrés Manuel López Obrador descartó que haya un repunte en los índices de inseguridad conforme regrese la movilidad en las entidades del país donde vaya a la baja la pandemia de coronavirus.

"No esperamos que haya un repunte en la incidencia delictiva, al contrario cada vez van a ir disminuyendo los delitos", dijo.

En su conferencia de prensa, en las instalaciones de la 12 Región Militar de Irapuato, Guanajuato, el titular del Ejecutivo dijo que desde que asumió la Presidencia ha habido un control en la incidencia delictiva, empero donde no han podido lograr una disminución considerable es en los homicidios dolosos, porque se trata por lo general de enfrentamientos que se dan entre grupos de la delincuencia organizada.

En el caso de los homicidios dolosos "casi un 70% tiene que ver con enfrentamiento entre los mismos grupos de la delincuencia organizada, que sucede, heredamos una situación de grupos que actuaban con impunidad y que había contubernio con autoridades y que incluso lograron hasta construir bases de apoyo".

El Mandatario expresó que en el caso de Guanajuato señaló que no era responsabilidad exclusiva del estado atender la criminalidad pues según las estadísticas que presentó en el 2018 solo se detuvieron a 57 personas, mientras que en 2020 fueron 890, mientras que en el caso de tomas clandestinas hace dos años se aseguraron 156 y en este año 320 tomas clandestinas aseguradas.

"Había un contubernio entre delincuencia y funcionarios de Pemex, eso se termina, lo que estamos haciendo en Guanajuato, es atender las necesidades de la gente, sobre todo los de los jóvenes porque ha crecido el consumo de las drogas, necesitamos quitarle ese mercado, para eso hay que atender a los jóvenes, que no los enganchen para eso vamos a destinar más recursos, pero también mucha orientación sobre el daño que causan las drogas sobre todo las sintéticas que son de lo más terrible que pueda haber", dijo.

Destaca rectificación de Guanajuato para reuniones de seguridad

Al manifestar que no se puede ser autocomplacientes y regodearse de posturas que no son las mejores para la colectividad, el presidente Andrés Manuel López Obrador agradeció y destacó el que el gobernador de Guanajuato, Diego Sinhue Rodríguez Vallejo, haya rectificado y comprometido a asistir y encabezar diariamente las reuniones de seguridad.

En conferencia de prensa en las instalaciones de la 12 Región Militar, el titular del Ejecutivo federal señaló que esta decisión del gobernador guanajuatense es muestra de "mucha responsabilidad".

"Aquí lo importante es que estamos reafirmando el compromiso de trabajar en conjunto, en unidad y le agradezco al gobernador que, con mucho valor cívico y honestidad, haya aceptado de que cuando se planteó esta estrategia a nivel nacional de que todos los días se reunieran los funcionarios, servidores públicos de la impartición de justicia y seguridad se replicara lo que hacemos a nivel nacional de reunirse de 6:00 a 7:00 de la mañana, se hizo en varios estados y se pensó que no era lo mejor.

"Ha pasado el tiempo y en el caso de Guanajuato, el gobernador decide formar parte de estas reuniones diarias, y no solo eso, encabezarlas y nosotros estamos de acuerdo, porque tenemos que sumar esfuerzos para garantizar la paz y tranquilidad, es muy importante desatacar este acto de rectificación. Nosotros no podemos ser autocomplacientes regodearnos en nuestras posturas cuando no son las mejores para la colectividad".

"No era la más adecuado y ahora vamos todos juntos es muestra de mucha responsabilidad por parte del gobernador, estamos inaugurando esta nueva etapa", agregó.

Asiste Alfonso Durazo a Irapuato

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo, asiste a la reunión del gabinete de seguridad del Presidente, Andrés Manuel López Obrador, que se realiza en Irapuato, Guanajuato.

Desde las 6:00 de la mañana, el presidente Andrés Manuel López Obrador encabeza la reunión de seguridad en donde se encuentra el gobernador Diego Sinhue Rodríguez Vallejo, así como integrantes del gabinete de seguridad, como el general Luis Cresencio Sandoval, secretario de la Defensa Nacional (Sedena); el almirante José Rafael Ojeda Durán, secretario de Marina (Semar) y el comandante Luis Rodríguez Bucio, comandante de la Guardia Nacional (GN).

En las instalaciones de la 12 Regio?n Militar también se encuentra Olga Sánchez Cordero, secretaria de Gobernación (Segob), y Ricardo Mejía Berdeja, subsecretario de Seguridad Pública, en representación de Alfonso Durazo Montaño, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), quien informó este lunes que se ausentaría de eventos oficiales esta semana.

En esta ciudad, la tarde del pasado 1 de julio un comando de hombres armados asesinó a 27 personas en el anexo "Recuperando mi vida".

Tras esta reunión y de su conferencia de prensa, el presidente Andrés Manuel López Obrador se trasladará a la refinería de Salamanca, en donde supervisará la rehabilitación de las instalaciones.

En Guanajuato tiene presencia el llamado Cártel de Santa Rosa de Lima, liderado por José Luis Ortiz Yépez, "El Marro", dedicado principalmente al robo de combustible, pero que también se ha extendido a la extorsión, trata y explotación sexual de personas.

Este miércoles inicia la gira de trabajo del presidente López Obrador, por tres de los estados considerados como los más violentos en los últimos meses: Guanajuato, Jalisco y Colima.

El Ejecutivo federal detalló que su visita a estas tres entidades se debe a que presentan los índices de violencia más altos del país.