Descarta Delgado solicitar licencia para buscar dirigencia de Morena

El coordinador de la bancada mayoritaria de Morena en la Cámara de Diputados, Mario Delgado, adelantó que no va a solicitar licencia a su cargo como diputado federal, ahora que anunció que sí buscará ser el próximo dirigente nacional de su instituto político.

En entrevista radiofónica con Joaquín López-Dóriga, Mario Delgado respondió a la exigencia que le hiciera el expresidente de la Cámara de Diputados, Porfirio Muñoz Ledo de que renunciará a ser presidente de la Junta de Coordinación Política de San Lázaro y así evitar conflicto de intereses ahora que quiere ser dirigente nacional.

En este sentido, Mario Delgado dijo que no hay necesidad de solicitar licencia pues no es una contienda interna, y más bien será una encuesta abierta a la ciudadanía, por lo que se mantendrá como legislador y estará presente en el trabajo del próximo periodo ordinario.

"Porfirio ayer pensaba que es como una elección, pero no hay campaña, Joaquín, es una encuesta lo que se va a levantar. Entonces nosotros vamos a seguir con nuestro trabajo, que no es menor; tenemos que sacar reformas importantes, vamos a empezar con la reforma al artículo 108 constitucional, para terminar para siempre con la figura del presidente intocable, del presidente impune", describió.

Además, adelantó que el próximo 2 de septiembre se avalará en San Lázaro la eliminación del fueron al Presidente de la República, que fue una iniciativa que envió el titular del Ejecutivo en febrero pasado y así se cambiará por completo la piedra angular del sistema político mexicano.

Sin embargo, Mario Delgado explicó que sí queda electo como dirigente nacional de Morena, sí pedirá licencia, pues ahí sí hay que estar dedicado 24 horas los siete días de la semana.

"Tienes que pedir licencia, pero además, la chamba que hay que hacer en el partido es más de 24 horas por día y el tema de la Cámara pues también no es menor, es, no se puede hacer los dos trabajos", dijo.

PT

Mario Delgado insistió en que la presidencia de la Mesa Directiva la puede encabezar el PT, pues dijo que le tocaría a la tercera fuerza política proponer al sucesor de Laura Rojas.

"Vamos a aclarar una cosa, lo que acordamos fue que se respetara la ley, ¿y qué dice la ley? Esto se elige en dos pasos. El paso uno, quién propone, y el paso dos, que se apruebe por dos terceras partes. El paso uno dice que en el segundo año, propone la segunda fuerza, en el tercer año, propone la tercera fuerza; pero esa propuesta tiene que ser aprobada por dos terceras partes. Entonces, no nos quedemos en el paso uno, hay que verlo de manera integral y vamos a ver cómo se dan las cosas, lo que sí podemos garantizar es que nosotros vamos a respetar la ley", dijo.

Paquete Económico

Mario Delgado explicó que este lunes platicó con el presidente López Obrador sobre el próximo Paquete Económico y adelantó que vendrá "muy apretado", seguirá reforzando por la austeridad, "el tema de los fideicomisos es importante para no aumentar el déficit público, tú sabes que las calificadoras son duras siempre con nuestro país y el gobierno ha hecho un esfuerzo importante por no tomar deuda".

"Fíjate cómo el Presidente ha tenido la razón en eso, contra todos aquellos que por la fácil decían 'toma deuda, toma deuda'. En estos momentos estaría el gobierno en una situación bastante complicada. Entonces su prudencia ahora vale más que nunca. Hay que hacer el esfuerzo para que sigamos, para que se mantenga ese esfuerzo de no endeudar al país", destacó.