Descarta el PAN devolución de prerrogativas por Covid-19

La dirigencia nacional del PAN descartó la devolución de una parte de sus prerrogativas, pues no hay garantía de que los recursos se destinen para equipo médico o pruebas de detección de coronavirus, además de que esa medida es "una trampa" para debilitar a la oposición.

El presidente nacional panista, Marko Cortés, estableció además que la propuesta de reducción de financiamiento de los partidos políticos es una "cortina de humo", pues aunque se habla de ahorros, por otro lado el gobierno insiste en fortalecer financieramente sus obras faraónicas e inviables, "pedimos que esos recursos se canalicen mejor a fortalecer el sistema de salud y el empleo", expuso.

Es mucho más costoso al país insistir en obras multimillonarias cuyo beneficio según los expertos no es factible y podrían quedar en elefantes blancos, que el supuesto "ahorro" que significaría debilitar a los partidos, a la oposición y a la democracia, expuso.

Así, señaló por ejemplo que el costo de las mega obras y las decisiones del gobierno federal ascienden a 982 mil millones de pesos, y en cambio los partidos cuestan al erario 5 mil millones de pesos.

"El Aeropuerto de Santa Lucía, 79 mil millones de pesos, la Refinería de Dos Bocas 194 mil millones de pesos, Tren Maya 139 mil millones de pesos, las pérdidas de Pemex han sido de 388 mil millones de pesos, cancelar el Aeropuerto de Texcoco 150 mil millones, la fuga de capitales por falta de Estado de Derecho 111 mil millones de pesos y la reciente cancelación de una planta cervecera en Baja California 21 mil millones de pesos.

En cambio "el financiamiento a los partidos de 5 mil millones de pesos. Es mucho más costoso (mantener las obras), no podemos caer en la trampa de debilitar a la oposición porque esa es la vía fácil", es lo que ha buscado el presidente Andrés Manuel López Obrador durante todo su mandato, sostuvo.

"Hoy más que nunca México necesita una oposición fuerte, actuante" que proponga y señale los errores, para corregirlos, "sale mucho más caro el populismo que la democracia" –insistió- pues si hubiera contrapeso en el Poder Legislativo se hubieran evitado, por ejemplo, medidas que causaron la recesión en 2019.

"Más que pensar en que los partidos puedan devolver el recurso, lo que debemos pensar es permitirnos a los partidos adquirir insumos para podemos entregar a las personas que lo necesitan, como respiradores o como pruebas rápidas...si se diera esa posibilidad a los partidos, las empresas o los gobiernos estatales (pero) no se está permitiendo traer pruebas rápidas" del extranjero, acusó.

Cortés Mendoza hizo hoy un nuevo balance sobre el "informe trimestral" que rindió ayer el presidente Andrés Manuel López Obrador y que, dijo, demostró que el mandatario no oyó a nadie.

La crisis económica desatada a consecuencia del coronavirus podría irse hasta 2021 si no se toman decisiones que apoyen a las micro, medianas y pequeñas empresas, que son las que dan empleo a más del 70 % de los trabajadores.

Sin productividad y sin que esas empresas tengan ingresos no habrá impuestos con las cuales financiar programas sociales o inversión pública, insistió, al lamentar que el programa emergente para apoyar el empleo anunciado por el mandatario no apoye la generación o mantenimiento de la planta laboral.

"El presidente perdió la oportunidad de convocarnos a un gran acuerdo nacional y no seguir ideologizando y peleando", estableció Cortés.