Descarta gobierno persecución política por cuenta pública de 2018

A pesar de que en la tercera entrega de la Auditoria de la Cuenta Pública 2018 se calcula que hubo un daño por 28 mil 876 millones de pesos al erario, el presidente Andrés Manuel López Obrador volvió a confirmar que no presentará ninguna denuncia contra el expresidente Enrique peña Nieto, puesto que argumentó que su gobierno prefiere ver hacia adelante y no llegar a una persecución política y de venganzas contra las pasadas administraciones.

En conferencia de prensa que este viernes se realiza en Baja California Sur, el titular del Ejecutivo federal indicó que si se quiere juzgar a Enrique Peña Nieto, los ciudadanos deberán de reunir las firmas para una consulta y de ocurrir esto, reveló, votaría en contra de que se le juzgara.

"Tenemos que acabar con la corrupción que imperó durante mucho tiempo, en todo el periodo neoliberal, en 36 años, neoliberalismo es neoporfirismo , neoliberalismo es sinónimo de corrupción, los gobiernos neoliberales desde Salinas hasta el que terminó el 1 de diciembre del 2018 se caracterizaron por permitir la corrupción, para decir lo menos, y ahí están los datos".

"No a las venganzas, no a la persecución política, sino marcar muy bien la diferencia e iniciar una etapa nueva sin corrupción, sin impunidad y eso lo hemos venido logrando si se enjuicia a los expresidentes que causaron la tragedia nacional se tiene que tomar en cuenta a Salinas, a Zedillo, a Fox, a Calderón, y a Peña Nieto porque todos tienen que ver en atrocidades que se cometieron para causar la decadencia en México".

Recordó que con el gobierno de Vicente Fox, México ocupaba el lugar 76 en el mundo en corrupción, luego subió al lugar 90 y terminó en el lugar 136.

"Ese era el distintivo de los gobiernos neoliberales, la corrupción, entonces por eso el cambio, verdadero, agrego porque en el 200 engañaron que iba a ver un cambio y fue más de los mismo y nosotros nos hemos propuesto acabar con la corrupción".

Manifestó que lo que más le importa es "avanzar, avanzar, avanzar, acabar con la corrupción para - toco madera- si regresaran los corruptos que les costara dar marcha atrás a lo que hemos logrado".

El mandatario señaló que su gobierno ha sostenido que quiere iniciar una etapa nueva, "que no nos dediquemos como hacían los gobiernos neoliberales a simular y a lo espectacular, mientras alentaban la corrupción y así lo hicieron todos".

"Pero también desde que tomé posesión fui muy claro, dije no vamos a llevar a cabo ninguna denuncia en contra de los expresidentes porque queremos ver hacia adelante, porque lo que nos importa es acabar con la corrupción, no a lo espectacular, no a la simulación"

"Y dijimos si los ciudadanos no están de acuerdo con mi postura y quieren que se enjuicien a los expresidente pues que se organicen y que recojan las firmas que se requieren de conformidad con la ley, para que se libre una consulta ciudadana y si los ciudadanos quieren que se enjuicie a los expresidente vamos a enjuiciar, yo les haría caso a los ciudadanos, aunque yo estaría en contra y argumentaría, pero sería mi voto".

"Todos a participar, ¿por qué estoy en contra? porque quiero ver hacia adelante, si no hay ni habrá porque no somos iguales, persecución política y tenemos a los conservadores encima, porque lo que más les duele, lo que no quieren que se les toque es la bolsa. Lo que más les duele es que no se permita la corrupción, entonces si no estamos persiguiendo a nadie y miren como están, como desquiciados".

López Obrador acusó que Carlos Salinas de Gortari es el padre de la desigualdad moderna, "fue el que entregó a sus allegados los bienes de la nación, y del pueblo de México. "Me estoy comprometiendo a que no haya corrupción", dijo.

"Estamos avanzando, la FGR está avanzado, pero para irnos al fondo tendríamos que hacerlo también con Salinas. Salinas, imagínense él entregó empresas públicas,

bancos, lo que significó que se concentrara la riqueza en una cuantas manos como no había sucedido en la historia del país. En ese sexenio fue cuando más creció la desigualdad social económica en México".

"Ayer hablamos del gobierno de Zedillo, que convirtió las deudas privadas en deuda pública, la deuda de unos cuantos en deuda de todos los mexicanos. Se han pagado 2 billones de pesos desde entonces por el Fobaproa".

"Luego Fox, imagínense que confiesa que impuso a Calderón, que cometió un fraude electoral y que por la imposición de Calderón el país se convirtió en un cementerio, porque Calderón, para ganar la legitimidad, da un golpe a lo tonto, y le declaró la guerra al narcotráfico y miren lo que sabemos y se oculta"

"Y luego Peña, que como es del dominio público, permitió la corrupción y nosotros estamos actuando todos los expedientes que se encontraron abiertos se les dio continuidad, no se cerraron porque no tenemos relaciones de complicidad con nadie"

Acusó que fue con Salinas de Gortari que cambió el Código Penal para que la corrupción no fuese considerada como delito grave "y el corrupto podía salir bajo fianza, así estuvimos 25 años y no solo eso, la prensa fifí, conservadora promovía para simular la creación de organismos como el Instituto de la Transparencia, el Instituto Anticorrupción, imagínense el nivel de hipocresía, estar promoviendo el Instituto de la Anticorrupción cuando en la ley no se consideraba delitos graves la corrupción, puro atole con el dedo".