Descarta Salud caso de coronavirus en Yucatán

La Secretaría de los Servicios de Salud en Yucatán (SSY) informó que una paciente femenina de 58 años, que acudió a una clínica privada de esta ciudad, resultó positivo al coronavirus de la familia HKU 1, considerado uno de los más comunes, por lo que descarta que corresponda al nuevo Coronavirus 2019-nCov detectado en una ciudad de China.

La paciente no cuenta con antecedentes de viaje a China ni de contacto con casos sospechosos o positivos a ese nuevo virus 2019-nCoV.

Los coronavirus humanos se identificaron por primera vez a mediados del año de 1960, la mayoría de las personas que se enferman con el virus en alguna etapa de su vida, generalmente tienen infecciones de leves a moderadas en las vías respiratorias.

La dependencia comentó acerca de esta paciente que no se debe confundir el virus que se le detectó porque no es el mismo del surgido en la ciudad china.

No obstante, la dependencia del sector salud dijo que mantiene contacto permanente con la Comisión Nacional de Vigilancia Epidemiológica (Conave) en apego a los lineamientos de vigilancia epidemiológica y el diagnóstico por laboratorio.

La Secretaría de Salud federal, en México no ha ubicado casos positivos a 2019-nCoV y el último probable que se había reportado en Tamaulipas resultó negativo.

La dependencia estatal hace un llamado a la población mantenerse informada por los canales oficiales sobre el desarrollo de esta enfermedad y evitar generar alarma sobre este padecimiento.

Por otro lado, la Organización Mundial de la Salud (OMS) reveló que los signos comunes de infección incluyen síntomas respiratorios, fiebre, tos y dificultad para respirar. En casos más graves, la infección puede causar neumonía, síndrome respiratorio agudo severo, insuficiencia renal e incluso la muerte.