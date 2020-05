Descarta Sheinbaum multar a ciudadanos por salir a la calle

La Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, aseguró en conjunto con los alcaldes y alcaldesas trabajan para evitar que las personas salgan de sus casas con el objeto de evitar mayores contagios por Covid-19, pero de ninguna manera se va a multar a los ciudadanos por salir a la calle.

"Estamos trabajando ahí con los alcaldes y alcaldesas, con los 16, evidentemente hay zonas donde hay personas que viven al día y que requieren salir de sus casas... vamos a seguir insistiendo, siempre en el marco democrático, no vamos a multar a la gente por salir a la calle ni mucho menos, sino siempre es la información, la concientización y yo pienso que la gente se está portando bien".

Durante la conferencia del presidente Andrés Manuel López Obrador, se le preguntó a la mandataria capitalina si no le preocupaba que en alcaldías como Iztapalapa fuera notorio que hay mucha gente en las calles a diferencia de alcaldías como Benito Juárez.

Sheinbaum Pardo dijo que en general todos los ciudadanos atienden la recomendación de quedarse en casa.

"Por ejemplo, en Iztapalapa hay más de 300 tianguis y ahí, en un trabajo coordinado por la alcaldesa de Iztapalapa, se ha logrado reducir estos 300 tianguis a solamente vender los insumos que están permitidos; también se está buscando el mecanismo para que no lleguen a aglomerarse, sino que sea con sana distancia".

Señaló que se siente muy orgullosa por la actitud de los habitantes de la Ciudad de México y como ejemplo expresó que el Metro de la Ciudad de México normalmente tiene entre cinco y seis millones de viajes, hoy tiene solamente el 20 por ciento de estas personas lo están utilizando.

"Eso quiere decir que el 80% de las personas se está quedando en su casa. Hay mucha gente también del Estado de México que viene a la ciudad, la Línea A, la Línea B del Metro, y aún en estas líneas se ha notado una reducción muy, muy importante", comentó.