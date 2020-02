Descarta Slim que rifa de avión desvíe la atención de los problemas del país

La rifa del avión presidencial que promueve la Presidencia de la República no desvía la atención de los problemas del país, porque todos los mexicanos conocemos cuáles son: inseguridad y la falta de inversión, dijo el empresario y fundador de Grupo Carso, Carlos Slim.

"Para nada, no, no, yo creo que tenemos un problema de seguridad que conocemos todos, que es muy importante y por otro lado lo que hace falta desde el punto de vista económico es inversión. Están los recursos y proyectos de infraestructura, pues a acelerar más los proyectos de inversión (...) para echar a andar la economía lo más rápido posible", expuso el empresario mexicano.

Slim Helú, uno de los hombres más ricos del mundo, comentó que es necesario que se agilicen más los trámites para echar a andar los proyectos de inversión que hay en diversos sectores, como lo es la energía.

En entrevista, al término del evento "Dimensión Social de las empresas", el empresario afirmó que es necesario "agilizar más los proyectos de infraestructura, el caso es que se puedan agilizar más para poder echar a andar más la economía lo más rápido posible".

Rechazó que sea un acto heroico ser empresario, ya que consideró que es más bien una vocación, porque los empresarios se deben de hacer muchos esfuerzos para sacar adelante un negocio, "como en muchas otras profesiones hay que hacer esfuerzos, hay que luchar, a veces, contra la corriente, con diversos obstáculos".

Agregó que como en otras actividades y profesiones, todos se enfrentan a obstáculos, regulaciones y a la burocracia cuando tardan en autorizar proyecto o los rechazan. Por ello, apuntó, debería haber ventanillas únicas donde se agilicen los trámites.