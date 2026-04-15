Descartan alza en el precio de la tortilla

CIUDAD DE MÉXICO.- La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo rechazó que haya un alza en el precio de la tortilla y dijo que no hay condiciones que justifiquen un incremento en este alimento básico para millones de mexicanos.

El valor de las ventas de la tortilla de maíz alcanzó los 7 mil 748 millones de pesos en enero, 2.7% más que en el mismo mes del año pasado y 68.1% por arriba de 2018, indican los resultados de la Encuesta Mensual de la Industria Manufacturera del Inegi.

Los registros del instituto que encabeza Graciela Márquez indican que el kilo a granel subió 40 centavos en el último año y se vendió en promedio a 23.7 pesos en marzo, aunque en Mexicali, Hermosillo y Ciudad Acuña llegó a 35 pesos.

Sheinbaum Pardo descartó que haya elementos para encarecer la tortilla.

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"No hay ninguna razón para el aumento en el precio de la tortilla, porque los granos de maíz están en el nivel más bajo, yo creo que de la historia", afirmó.

El presidente del Consejo Nacional de la Tortilla, Homero López García, advirtió que el kilo va a tener un incremento de dos a cuatro pesos en el Valle de México en próximas semanas, por los costos de la harina, el papel y los combustibles.

Dijo que el Acuerdo Nacional Maíz-Tortilla, firmado en junio de 2025, es voluntario y que el gobierno federal carece de facultades para cerrar tortillerías si suben los precios.

Tras las declaraciones, Sheinbaum Pardo dijo que instruyó a su equipo a establecer contacto con productores y actores involucrados en la cadena de suministro.

"Le hablé al secretario para que se comunicara no sólo con esta persona, sino con todos los que tenemos el Acuerdo Maíz-Tortilla, porque no hay ninguna razón para que suba el precio".

Subrayó que su administración está fortaleciendo la relación directa con productores como medida clave para contener presiones inflacionarias y evitar abusos en comercios.

Esta semana sostendrá una reunión del Paquete Contra la Inflación y la Carestía (Pacic), en la que participarán productores, comercializadores y representantes de autoservicios para coordinar acciones que permitan contener el alza de precios.