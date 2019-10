Descartan atentado en accidente donde falleció Martha Erika Alonso

Javier Jiménez Espriú, titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), señaló que las autoridades de investigación extranjera "no tiene la menor duda de que no hubo ningún hallazgo que pudiera pensarse en un atentado", en cuanto al accidente aéreo donde murieron la gobernadora de Puebla, Martha Erika Alonso y el exsenador Rafael Moreno Valle.

Al comparecer ante la comisión de Comunicaciones del Senado, sostuvo que "no hay absolutamente nada" que lleve a pensarse en un atentado. Jiménez Espriú agregó que ya se han hecho todas las pruebas y que en los próximos días, el 25 de octubre, habrá un reporte de los hechos y posteriormente, se tendrá un informe donde se incorporan todas las pesquisas, con lo que se tendría un dictamen final del accidente a finales de noviembre.

Indicó que se han hecho muchas especulaciones que llevan a pensar en que hubo un atentado, sobre todo por un tema de explosivos, pero que hasta ahora la investigación lo descarta.

"Las autoridades de investigación de los extranjeros, que después estuvieron participando en todos los estudios de laboratorio, no tienen la menor duda de que hubo un hallazgo que pudiera pensarse en un atentado. Obviamente si los dueños de los helicópteros hubiesen encontrado una pesquisa, hubieron dicho: "ahí están, mi helicóptero no tuvo qué ver, eso fue un atentado", expresó.

Lo anterior ante la pregunta de la senadora del PAN, Nadia Navarro, sobre el avance de las investigaciones del accidente del pasado 24 de diciembre.