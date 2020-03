Descartan casos sospechosos en vuelo proveniente de Italia

La Secretaría de Salud del Gobierno de la Ciudad de México descartó casos sospechosos en el vuelo 676 de Alitalia, proveniente de Italia el segundo país con más casos de Covid-19.

A través de un tuit, dijo que el vuelo procedente de Roma aterrizó a las 17:00 horas.

"Sanidad Internacional del @AICM_mx NO reportó ningún caso sospechoso por Covid - 19. Por precaución, se les tomó la temperatura a todos los pasajeros. Ninguno presentó fiebre ni síntomas", dijo la instancia local.

La noche de este martes en conferencia de prensa en el Palacio Nacional, el director de Epidemiología de la SSA, José Luis Alomía, explicó que cada entidad tiene competencia y capacidad para determinar si un caso es o no sospechoso, realizar las pruebas de laboratorio correspondientes y confirmar o descartar contagio por Covid-19.

Dijo que continúa en 7 el número de casos confirmados a la enfermedad y que México no ha pasado hacia una nueva fase en el contagio; esto es que todos los casos que se han presentado son importados y que no se ha confirmado que haya transmisión autóctona, es decir, entre personas que no cuentan con antecedentes de viaje a alguna de las ciudades donde ya hay epidemia o contagios.

Dijo que hasta el momento, no se ha recibido información oficial de las restricciones de viaje de parte del gobierno de Estados Unidos, y que cada país, como en el caso de Honduras, es autónomo de tomar las decisiones que considere convenientes con respecto a la salud. Esto luego de que dicho país también generó restricciones de viaje con respecto a México.